Президентка Єврокомісії та прем’єр Словаччини відвідали Бучу

Жозеп Боррель та Урсула фон дер Ляєн у Бучі, фото: АР

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Високий представник ЄС Жозеп Боррель та прем’єр Словаччини Едуард Гегер відвідали Бучу, де було вбито сотні мирних мешканців.

Фотографії опублікував телеграм-канал прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у п’ятницю, 8 квітня.

“Відвідали Бучу. Показав президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Високому представнику ЄС Жозепу Боррелю та прем’єру Словаччини Едуарду Гегеру звірства, які вчинили російські військові над цивільними українцями”, – йдеться у повідомленні.

“Ми ніколи не пробачимо ворогу цих злочинів. Спільно працюємо з нашими європейськими партнерами над тим, щоб якнайшвидше зупинити агресора”, – додав Шмигаль.

Прем’єр Словаччинм Едуард Гегер також поділився світлинами після робочого візиту на Київщину на сторінці у соцмережі.

Раніше було оголошено, що ЄС виділить 7,5 млн євро на розслідування, яке Україна проводить у зв’язку із воєнними злочинами у київському передмісті Буча та інших містах.

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Нагадаємо,

районний центр Буча в північно-східному передмісті Києва з початку березня перебував під окупацією армії РФ. Звільнення міста Збройними силами та іншими формуваннями сил оборони України відбулося 1 квітня.

Після повернення Бучі на навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву “Бучанська різанина”.

За попередніми даними МВС, в Бучі загинули щонайменше 400 цивільних.

У зв’язку з цим прокурор Карла дель Понте заявила, що Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт Путіна.

3 квітня президент Володимир Зеленський заявив про створення спецмеханізму правосуддя та Книги катів, щоб притягнути винних у воєнних злочинах проти України до відповідальності.

Стали відомі підрозділи армії рашистів, які чинили звірства в Бучанському районі, а також список особового складу 64-ї мотострілецької бригади з Бучі.

Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – не пробачимо ніколи!

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