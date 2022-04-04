У Бучі росіяни вбили щонайменше 400 цивільних, – МВС

Убитий мешканець на вулиці в Бучі. Фото: Reuters

У місті Буча на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

Про це в ефірі “Радіо Свобода” 4 квітня повідомив радник-речник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

“Продовжуємо оглядати підвали, будинки. Люди ховали загиблих безпосередньо на прибудинковій території, на дитячих майданчиках. Тому цифра уточнюється”, – зазначив Денисенко.

Він додав, що нині триває процес розмінування території, він займе кілька днів.

Нагадаємо,

районний центр Буча в північно-східному передмісті Києва з початку березня перебував під окупацією армії РФ. Звільнення міста Збройними силами та іншими формуваннями сил оборони України відбулося 1 квітня.

Після повернення Бучі на навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву “Бучанська різанина”.

У зв’язку з цим прокурор Карла дель Понте заявила, що Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт Путіна.

3 квітня президент Володимир Зеленський заявив про створення спецмеханізму правосуддя та Книги катів, щоб притягнути винних у воєнних злочинах проти України до відповідальності.

Стали відомі підрозділи армії рашистів, які чинили звірства в Бучанському районі, а також список особового складу 64-ї мотострілецької бригади з Бучі.

Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – не пробачимо ніколи!

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