ГУР оприлюднило штатку 64-ї бригади ЗС Росії, яка чинила звірства в Бучі

Військові 64-ї мотострілецької бригади ЗС РФ

Головне управління розвідки МО України здобуло список військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї армії ЗС Росії, які скоїли воєнні злочини проти народу України в місті Буча під Києвом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ГУР 4 квітня.

Посилання на список тут

“Пам’ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності”, – заявили в ГУР.

Напередодні стали відомі також інші підрозділи армії рашистів, які чинили звірства в Бучанському районі.

Нагадаємо,

районний центр Буча в північно-східному передмісті Києва з початку березня перебував під окупацією армії РФ. Звільнення міста Збройними силами та іншими формуваннями сил оборони України відбулося 1 квітня.

Після повернення Бучі на навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву “Бучанська різанина”.

У зв’язку з цим прокурор Карла дель Понте заявила, що Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт Путіна.

3 квітня президент Володимир Зеленський заявив про створення спецмеханізму правосуддя та Книги катів, щоб притягнути винних у воєнних злочинах проти України до відповідальності.

Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – не пробачимо ніколи!

Читайте також:

“Нова Сребрениця”: у звільнених від росіян містах і селах Київщини виявлено десятки тіл закатованих мирних мешканців

#BuchaMassacre: Голова Євроради шокований звірствами росіян, анонсує суди і нові санкції

Катівня в Бучі: полонених цивільних у підвалі зв’язували, ставили на коліна й розстрілювали. ВІДЕО

Світ побачив звірства російських окупантів – попереду міжнародний трибунал