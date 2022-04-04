ГУР оприлюднило штатку 64-ї бригади ЗС Росії, яка чинила звірства в Бучі

Головне управління розвідки МО України здобуло список військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї армії ЗС Росії, які скоїли воєнні злочини проти народу України в місті Буча під Києвом.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби ГУР 4 квітня.
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“Пам’ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності”, – заявили в ГУР.
Напередодні стали відомі також інші підрозділи армії рашистів, які чинили звірства в Бучанському районі.
районний центр Буча в північно-східному передмісті Києва з початку березня перебував під окупацією армії РФ. Звільнення міста Збройними силами та іншими формуваннями сил оборони України відбулося 1 квітня.
Після повернення Бучі на навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву “Бучанська різанина”.
У зв’язку з цим прокурор Карла дель Понте заявила, що Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт Путіна.
3 квітня президент Володимир Зеленський заявив про створення спецмеханізму правосуддя та Книги катів, щоб притягнути винних у воєнних злочинах проти України до відповідальності.
Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – не пробачимо ніколи!
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