У Бучі триває ексгумація закатованих росіянами місцевих мешканців

Фото : Бучанська міська рада

У місті Буча, що під Києвом, розпочалася ексгумація тіл, похованих у братській могилі, – ці люди загинули від рук російських окупантів.

Про це в п’ятницю, 8 квітня, інформує Бучанська міська рада з посиланням на віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину та мера Бучі Анатолія Федорука.

“Дістали і оглянули вже 18 тіл. Вони є з осколковими пораненнями, але всі з вогнепальними. 16 – з вогнепальними, а 2 – із осколковими і вогнепальними. Що це означає? Це означає, що цивільних убивали”, – каже Стефанішина.

На місці працюють експерти та слідчі, опитують свідків.

Зазначається, що проведуть ідентифікацію кожного загиблого.

Мер Бучі повідомив, що після цього зі згоди рідних тіла поховають індивідуально на місцевому кладовищі у спеціально визначеному секторі. Читайте також:

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