“Господи, зверши Свій Суд над немилосердними вбивцями”: Епіфаній провів панахиду за закатованими в Бучі

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній звершив Панахиду за розстріляними та закатованими українцями у місті Буча.
Молебень відбувся у середу, 6 квітня.
Панахида відбулася поряд місцевого храму святого апостола Андрія Першозваного
“Сьогодні у Бучі падав дощ. Навіть небо плаче… Слів бракує. Тіло відмовляється рухатись, очі – бачити, а мозок – усвідомлювати, що все це відбулося насправді. Осатанілі кати влаштували пекло на нашій землі. рашисти наш мальовничий і донедавна затишний край перетворили на справжню випалену пустелю, де духовно мертві нелюди мордують мирних українців, незважаючи на те, діти це, вагітні жінки чи старші люди… Господи, Ти все бачиш – як Праведний Суддя зверши Свій Суд над немилосердними вбивцями, над беззаконними!”, – написав Епіфаній у ФБ.
“Катам, які вбивали наших співгромадян знову нагадаю: за відібране життя, за пролиту кров, страждання і сльози кожен з них особисто дасть відповідь перед Богом і отримає обіцяне Господом покарання у геєні вогненній. А раніше за це – кожен, кого знайде людське правосуддя, отримає покарання і за законами цивілізованого світу”, – додав предстоятель ПЦУ.
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