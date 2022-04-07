Окупанти по радіозв’язку обговорювали вбивства людей у Бучі, – розвідка ФРН

Загиблі цивільні мешканці на вулицях Бучі

Федеральна розвідувальна служба Німеччини перехопила переговори щодо радіозв’язку російських військових, у яких загарбники обговорюють масові вбивства мирних мешканців у Бучі.

Про це вранці в четвер, 7 квітня, інформувало німецьке видання Der Spiegel.

Зокрема, розвідслужба має повідомлення, зміст яких збігається з місцезнаходженням тіл убитих мирних громадян уздовж головної вулиці Бучі.

В одному з них військовослужбовець заявив, що він та його товариші застрелили людину на велосипеді. В іншій розмові чоловік каже, що українських солдатів спочатку допитують, а потім розстрілюють.

Крім того, з цих матеріалів можна зробити висновок, що вирішальну роль у звірствах у Бучі відіграли бойовики ПВК “Вагнера”, які продемонстрували особливий ступінь жорстокості ще під час їхньої участі у війні в Сирії.

Перехоплені BND розмови свідчать про те, що масові вбивства в Бучі не були ні випадковими діями, ні вчинками окремих солдатів, що вийшли з-під контролю, пише німецьке видання.

З набагато більшою ймовірністю дані матеріали вказують на те, що вбивство мирних жителів стало частиною звичайного способу дій російських військових, а можливо, і частиною їхньої стратегії з метою поширення страху серед цивільного населення та придушення опору.

“Шпігель” зазначає, що у перехоплених матеріалах військові РФ обмінюються інформацією про звірства, як про щось повсякденне.

Зазначається, що німецька розвідка проінформувала про це парламент країни.

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