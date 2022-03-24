Україна обміняла з полону 19 наших моряків і 10 військових, – Верещук

Ірина Верещук. Фото з ФБ

Україна визволила з полону 19 моряків і 10 військовослужбовців.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Буквально декілька хвилин тому ми обміняли наших моряків”, – розповіла Верещук в ефірі єдиного телемарафону близько 16:40 у четвер, 24 березня.

“Ми залишили їм (росіянам – “Н“) 11 їхніх, російських моряків, яких ми врятували в Чорному морі. А натомість повертаємо 19 наших моряків і 10 полонених.

Наші моряки і військові вже їдуть додому, завтра будуть удома”, – розповіла Верещук в ефірі єдиного телемарафону.

Напередодні в інтерв’ю “Суспільному” вона казала, що українська влада сподівається “найближчим часом” обміняти українських військових, взятих у полон на острові Зміїний, на 11 російських моряків.

“Вони (Росія – “Н”) виявили бажання забрати своїх моряків, яких ми, до речі, врятували, вони тонули у Чорному морі. І я сподіваюсь, що ми найближчим часом їх заберемо. Але справа у тому, що там не тільки моряки, а, як виявилось, 92 особи, яких вони захопили у полон”, – сказала Верещук.

За словами віцепрем’єрки, до неї звернулася уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова, яка запропонувала так званий паритетний обмін.

При цьому Верещук вказала на те, що російські військові беруть у полон і цивільних.

“Я кажу – добре, але скажіть мені, будь ласка, а кого нам міняти на наших міських голів, яких захопили окупанти в полон? Нам треба теж захоплювати ваших цивільних? Що нам зробити, якщо ви кажете про паритетний обмін? Військовополонені мають свій порядок обміну, є картки, які подає РФ, які подаємо ми”, – підкреслила очільниця Мінреінтеграції.

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