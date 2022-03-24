Home / Війна / Україна обміняла з полону 19 наших моряків і 10 військових, – Верещук

Україна обміняла з полону 19 наших моряків і 10 військових, – Верещук

24/03/2022 16:56

Україна визволила з полону 19 моряків і 10 військовослужбовців.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Буквально декілька хвилин тому ми обміняли наших моряків”, – розповіла Верещук в ефірі єдиного телемарафону близько 16:40 у четвер, 24 березня.

“Ми залишили їм (росіянам – “Н“) 11 їхніх, російських моряків, яких ми врятували в Чорному морі. А натомість повертаємо 19 наших моряків і 10 полонених.

Наші моряки і військові вже їдуть додому, завтра будуть удома”, – розповіла Верещук в ефірі єдиного телемарафону.

Напередодні в інтерв’ю “Суспільному” вона казала, що українська влада сподівається “найближчим часом” обміняти українських військових, взятих у полон на острові Зміїний, на 11 російських моряків.

“Вони (Росія – “Н”) виявили бажання забрати своїх моряків, яких ми, до речі, врятували, вони тонули у Чорному морі. І я сподіваюсь, що ми найближчим часом їх заберемо. Але справа у тому, що там не тільки моряки, а, як виявилось, 92 особи, яких вони захопили у полон”, – сказала Верещук.

За словами віцепрем’єрки, до неї звернулася уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова, яка запропонувала так званий паритетний обмін.

При цьому Верещук вказала на те, що російські військові беруть у полон і цивільних.

“Я кажу – добре, але скажіть мені, будь ласка, а кого нам міняти на наших міських голів, яких захопили окупанти в полон? Нам треба теж захоплювати ваших цивільних? Що нам зробити, якщо ви кажете про паритетний обмін? Військовополонені мають свій порядок обміну, є картки, які подає РФ, які подаємо ми”, – підкреслила очільниця Мінреінтеграції.

Читайте також:
Мера Мелітополя обміняли на 9 російських строковиків, – ОП

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 29 – 24.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 52
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Київ приїхали спікери парламентів Литви, Латвії та Естонії

У Київ, незважаючи на бойові дії на околицях та ракетні обстріли, приїхали очільники парламентів Литви, Латвії та Естонії. Про це, зокрема, повідомляється на сторінці голови Рійгікогу Естонії Юрі Ратаса в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse