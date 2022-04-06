ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 42 – 06.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

У зруйнованому рашистами селищі Бородянка на Київщині. Фото: ФБ Олександр Черненко

Вночі

За 35 днів окупації в Гостомелі зникли безвісти понад 400 людей – зі свідчень очевидців відомо, що дехто загинув, але місцезнаходження людей досі невідоме. Про це сказав голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко на “Громадському радіо“.

“Ми знаємо про людей, що вони вбиті, є підтвердження, фото і відеофіксація, але ми досі не можемо їх знайти. Коли ще був зв’язок, нам очевидці змогли донести цю інформацію, а зараз ми досі не можемо їх знайти. Джерелу інформації вдалося врятуватися”.

Вночі

Українські художники та ілюстратори адаптували плакати часів Другої світової війни під сучасні реалії:

Напередодні

Посольство Туреччини в Україні повернулося до Києва.

“Тимчасово ми перенесли нашу діяльність до Чернівців, що перетворилися на наш логістичний центр у роботі. А сьогодні (5 квітня) ми повернулись до своєї домівки, в Київ”, – ідеться в повідомленні амбасади.

У середу, 6 квітня, посольство продовжить роботу, включно з надання консульських послуг, у своїй будівлі за адресою: вул. Панаса Мирного, 22.

Напередодні

Україна отримала від Естонії чергову партію військової допомоги.

“Ще один транш військової допомоги для України. Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати. Окрім цього, естонські підприємці у співпраці з державними установами та Збройними силами Естонії передали українським військовим шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту”, – ідеться в повідомленні посольства Естонії.

Північ

За добу Повітряні сили знищили вісім крилатих ракет окупантів.

Пресцентр командування ПС ЗСУ зазначає, що “ворог змінив тактику ведення бойових дій у повітрі: намагається не входити в зону ураження нашої ППО і не йде на прямий контакт із винищувачами. Натомість наносить ракетні удари з повітря, зокрема із повітряного простору Білорусі”.

Напередодні

Місія України в ОБСЄ звернула увагу іноземних делегацій на публікацію у російському державному “інформагентстві” “РИА Новости” статті про необхідність знищення українців, що є черговим “проявом росії як нацистської держави”. Як передає “Укрінформ“, про це заявив очільник української місії в ОБСЄ Євгеній Цимбалюк під час спецзасідання Постійної ради ОБСЄ, присвяченого звірствам російських загарбників на Київщині, 5 квітня.

“Того ж дня, коли було оприлюднено фотографії злочинів з Бучі, російське державне інформаційне агентство “РИА Новости” опублікувало статтю “Що Росії робити з Україною”. З огляду на рівень цензури в росії, зелене світло цій статті не могло бути дано помилково. Це є проявом і виправданням політики росії щодо українців. А також це – прояв росії як нацистської держави, що є загрозою європейській та світовій безпеці”, – заявив Цимбалюк.

Посол звернув увагу іноземних делегацій, що у статті на державному російському ресурсі уточнюються плани путіна щодо України, зокрема, щодо необхідності ліквідації “бандерівської еліти” та спокутування вини українцями за її підтримку. “Це – індульгенція для подальшого винищення українців, чи не так? І вони не хочуть приховувати своїх намірів. Тож не варто плекати ілюзій стосовно їхніх подальших планів щодо українського народу та нашої державності. “Деєвропеїзація” і “деукраінізація”. Вони хочуть стерти навіть назву держави”, – заявив Цимбалюк.

За словами дипломата, цей “маніфест рашизму” послужить одним із доказів у майбутньому трибуналі над воєнними злочинцями та пропагандистами РФ.

Напередодні

Племінник радника керівника офісу президента Олексія Арестовича 39 діб пробув в окупації, про що Арестович повідомив у фейсбуці.

“Мій племінник-лікар відмовився залишати хворих, залишився з ними – з прізвищем «Арестович» та 39 діб пробув в окупації. Щойно вийшов на зв’язок. Прізвище жодного разу не спитали. З хворих та місцевих ніхто не здав”, – написав він.

Північ

Основне зі звернення президента Володимира Зеленського:

Запропонував ООН провести глобальну конференцію вже в мирному Києві для того, щоб визначитись, як можна реформувати світову архітектуру з огляду на все те, що робить Росія, яка все ще окупує крісло постійного члена Ради Безпеки ООН, отримане нею від Радянського Союзу.

Розмовляв із президентом Франції Еммануелем Макроном про гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих районах України. Про те, як можна допомогти людям у заблокованому Маріуполі. Також домовилися, що Франція надасть необхідну технічну й експертну підтримку у розслідуванні злочинів російських окупантів.

Готуємося приймати вже найближчим часом у Києві з візитами Президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і голову європейської дипломатії Жозепа Борреля. Зараз Київ – це столиця глобальної демократії, столиця боротьби за свободу для усіх на Європейському континенті.

Найбільш складно, як і в попередні дні, на Донбасі, на Харківському напрямку. Але ми продовжуємо робити все для того, щоб у наших захисників, у наших захисниць було чим зупиняти російські війська.

Ми усвідомлюємо, що окупанти переважають чисельно. Що у них більше техніки. Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з-поміж курсантів військових училищ, людей із бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій у ще один наступ.

Але в нас немає жодного іншого вибору – вирішується доля нашої землі і нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо. І робимо все для перемоги.

Підписав укази про відзначення наших військових державними нагородами. 292 військовослужбовці, з них 57 – посмертно.

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Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС.

▪️ При цьому російські війська перегруповуються для продовження наступу на Сході України та Донбасі, зосереджені зокрема на отриманні повного контролю над Маріуполем.