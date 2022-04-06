Кримські татари з батальйону “Крим” повернули вкрадений росіянами ноутбук його власнику

Скріншот із відео

Кримські татари з добровольчого батальйону “Крим” повернули вкрадений росіянами ноутбук його власнику після того, як окупанти відступили з Київської області.

Про інцидент повідомив напередодні підприємець Андрій Азархін, а в середу, 6 квітня, відео з передачею майна його законному власнику опублікували самі добровольці підрозділу.

“Оцей ноутбук належить моєму сину Кирилу. Так сталося, що він залишився у домі в Северинівці, коли всі жителі цього містечка вчасно покинули його… Наступного дня його окупували “асвабадітєлі”. Чого вони там тільки не робили…Ніхто не загинув тільки тому, що там нікого не залишилось… Ну і, звичайно, піти, не пограбувавши ВСІ будинки, ці істоти не могли… Так Кирило попрощався із своїм ноутом. Навіть тимчасово став користуватися моїм. Аж пару днів тому йому телефонують: це бійці батальйону “Крим”, ми, здається, знайшли ваш ноутбук… Виявляється, виродки далеко не зайшли, їх навічно зупинили наші хлопці в селищі неподалік. І серед награбованого знайшли і цей комп’ютер. Оскільки на ньому не стояв пароль, швидко вирахували власника, подзвонити і в той же день привезли його Кирилові!”, – написав Азархін на сторінці у ФБ.

Один із добровольців підрозділу опублікував відео передачі техніки.

“Антимародерний батальйон Крим в дії. Інструкція батальйону дуже проста: догнати орків, відправити орків на той світ, повернути награбоване орками власникам. Слава Україні!”, – написав він.

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