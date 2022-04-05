Десантники 95-ї бригади збили російський вертоліт Ка-52 з ПТРК “Стугна”

Українські десантники з 95-ї бригади з протитанкового ракетного комплексу “Стугна” збили російський ударний вертоліт Ка-52.
Відео оприлюднила пресслужба конструкторського бюро “Луч” у вівторок, 5 квітня.
“Це фантастика! Наші птуристи 95 ОДШБр, з ПТРК “Стугна” завалили найновіший російський ударний вертоліт Ка-52! Красені”, – написав на сторірнці у ФБ десантник Юрій Кочевенко.
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