Десантники 95-ї бригади збили російський вертоліт Ка-52 з ПТРК “Стугна”

Переговори з РФ після трагедії в Бучі будуть викликом, але треба знаходити можливості, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що навіть можливість переговорів із Росією (не кажучи вже про зміст цих переговорів) після трагедії в Бучі буде викликом. Про це він сказав в...