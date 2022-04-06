292 військовослужбовці, з них 57 – посмертно: нові укази про нагородження

Збитому російському льотчику повідомили підозру у воєнних злочинах

Громадянину Росії – військовому льотчику – повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Про це у вівторок, 5 квітня, інформує пресслужба...