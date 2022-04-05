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У Маріїнському палаці найменували Білу залу Героїв України: історії лицарів

05/04/2022 21:02

Президент Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям Збройних сил України, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин військових, які відзначені цим званням посмертно.

Урочиста церемонія за участі керівництва армії та держави відбулася в Маріїнському палаці в Києві, повідомила у вівторок, 5 квітня, пресслужба президента.

«Ми перебуваємо там, де до війни керівництво нашої держави зустрічалося з лідерами інших держав. Це місце називається Біла зала Маріїнського палацу. Так само я мав зустрічі з багатьма лідерами держав, яких ця війна показала як друзів і партнерів або навпаки. А відсьогодні я маю велику честь нагороджувати тут найкращих. Ви і є лідерами для нашої держави», – сказав Зеленський.

Він заявив, що відтепер ця зала матиме назву Біла зала Героїв України і тут нагороджуватимуть тих, кому присвоєно звання Героя України.

Президент вручив орден «Золота Зірка» зокрема родині капітана 2-го рангу Миколи Ніконова, якому присвоєно звання Героя України посмертно. Група під його керівництвом провела зухвалу спецоперацію в окупованому Новоазовську, зайшовши на 70 км в тил ворога та підірвавши військові запаси окупантів.
За 12 діб героїчної оборони Маріуполя його підрозділ знищив шість одиниць військової техніки та близько 50 одиниць живої сили противника. Микола Ніконов керував переміщенням підрозділу на більш безпечну ділянку оборонного рубежу та до останнього залишався прикривати підрозділ. Героїчно загинув під вогнем ворожих РСЗВ, але підрозділ успішно зайняв вигідну оборонну позицію.

Орден від президента отримали й батьки старшого лейтенанта Андрія Хоменка, який на початку березня у Станично-Луганському районі Луганської області знищив п’ять одиниць БМП-3 і два танки противника, точно скорегував вогонь артилерії по ворожій колоні, після чого здійснив успішну евакуацію особового складу десантно-штурмового батальйону.
Загинув під час знищення ворожого десанту на Миколаївщині, при цьому підрозділ знищив 30 одиниць особового складу противника та 10 одиниць техніки.

Орден «Золота Зірка» з рук Володимира Зеленського отримав командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, який із початку збройної агресії особисто керує обороною м. Києва та Київської області.

Як пише пресслужба ОП, Сирський організував відбиття атак значно більших сил противника, завдання йому значних втрат. Завдяки його військовій майстерності та керівництву підпорядкованими військами було зупинено російську навалу, а згодом – організовано контрнаступ з подальшим визволенням населених пунктів Київщини, в результаті чого противник був змушений відступити за межі державного кордону України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залежний і нагороджені Герої (Ніколюк – ліворуч). Фото: пресслужба ОП

Нагороджено командувача військ оперативного командування «Північ» Віктор Ніколюка, який завадив швидкому просуванню противника в напрямках Гомель–Київ та Конотоп–Київ, чим не допустив блокування столиці з північно-східного напрямку. Завдяки вмілому керівництву військовими частинами та підрозділами запобіг захопленню й оточенню міста Чернігова.

Президент вручив орден «Золота Зірка» полковнику Олександру Мостовому, який успішно атакував російський військово-транспортний літак Іл-76 МД, два ворожих гелікоптери та знищив ворога, і полковнику Денису Дикому, полк якого вів запеклі оборонні бої з підрозділами збройних сил Російської Федерації за місто Охтирку та її околиці.

Високу державну нагороду також отримав підполковник В’ячеслав Пономаренко, під керівництвом якого зведена група спеціального призначення в передмісті Києва – Гостомелі знищила 20 одиниць БМП збройних сил РФ разом з особовим складом і зупинила подальше просування противника в напрямку Києва.

Глава держави також вручив орден «Золота Зірка» підполковнику Андрію Круглову, який знищив два гелікоптери та літак. Під час виконання бойового завдання він вивів підрозділ ЗРК «Бук М1» з-під ударів ворожих РСЗВ та уникнув захоплення.

Державну нагороду від Володимира Зеленського отримав майор Роман Дармогай, який спланував та організував оборону населених пунктів Пухівка, Рожівка та Калинівка Броварського району Київської області, створивши ефективну систему вогню підрозділів механізованого батальйону бригади. Після майже чотиригодинного бою 9 березня було знищено 17 танків, 3 БМП та до 55 бійців противника.

Крім того, президент вручив орден старшому лейтенанту Андрію Герусу, який на літаку МіГ-29 у повітряному бою над Кропивницьким збив ворожий літак Іл-76 МД Російської Федерації з десантом, чим не допустив його висадку з озброєнням.

Високу державну нагороду вручено штаб-сержанту Роману Гришаку. Завдяки його героїчним діям було неодноразово зупинено просування ворога та завдано йому суттєвих втрат в особовому складі й техніці на Сумщині, зокрема поблизу Глухова, Батурина та на інших позиціях.

Орден “За мужність” ІІІ ступеня отримала також родина загиблого фотожурналіста Максима Левіна. 

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