Ще 14 наших військових – Герої України. Шестеро – посмертно

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Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 14 українським військовослужбовцям, шістьом із них – посмертно. Відповідний указ глави держави опубліковано в четвер, 10 березня. Звання присвоєно “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі”. Звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” присвоєно: БЛОСІ Юрію Ігоровичу – молодшому лейтенанту (посмертно) ВОЛКОВУ Євгенію Володимировичу – молодшому сержанту (посмертно) ІВАШКУ Андрію Олександровичу – старшому сержанту (посмертно) КАПІЧУНУ Олександру Валерійовичу – підполковнику (посмертно) КОРПАНУ Олександру Богдановичу – капітану (посмертно) ЛІТУНУ Андрію Миколайовичу – підполковнику (посмертно) Звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” присвоєно: БОВІ Євгенію Петровичу – майору БОЄЧКУ Василю Васильовичу – капітану МОРОЗУ Олегу Романовичу – сержанту НІКОЛЮКУ Віктору Дмитровичу – генерал-майору ПОНОМАРЕНКУ В’ячеславу Анатолійовичу – підполковнику САМОФАЛОВУ Валерію Михайловичу – матросу ХОДІ Леоніду Олексійовичу – полковнику ЯКОВЕНКУ Олександру Олексійовичу – підполковнику. Зазначимо, що в списку нових Героїв – командувач військ оперативного командування “Північ” генерал-майор Віктор Ніколюк та командир 1-ї окремої танкової Сіверської бригади полковник Леонід Хода. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук