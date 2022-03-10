Ще 14 наших військових – Герої України. Шестеро – посмертно

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 14 українським військовослужбовцям, шістьом із них – посмертно.
Відповідний указ глави держави опубліковано в четвер, 10 березня.
Звання присвоєно “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі”.
Звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” присвоєно:
БЛОСІ Юрію Ігоровичу – молодшому лейтенанту (посмертно)
ВОЛКОВУ Євгенію Володимировичу – молодшому сержанту (посмертно)
ІВАШКУ Андрію Олександровичу – старшому сержанту (посмертно)
КАПІЧУНУ Олександру Валерійовичу – підполковнику (посмертно)
КОРПАНУ Олександру Богдановичу – капітану (посмертно)
ЛІТУНУ Андрію Миколайовичу – підполковнику (посмертно)
Звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” присвоєно:
БОВІ Євгенію Петровичу – майору
БОЄЧКУ Василю Васильовичу – капітану
МОРОЗУ Олегу Романовичу – сержанту
НІКОЛЮКУ Віктору Дмитровичу – генерал-майору
ПОНОМАРЕНКУ В’ячеславу Анатолійовичу – підполковнику
САМОФАЛОВУ Валерію Михайловичу – матросу
ХОДІ Леоніду Олексійовичу – полковнику
ЯКОВЕНКУ Олександру Олексійовичу – підполковнику.
Зазначимо, що в списку нових Героїв – командувач військ оперативного командування “Північ” генерал-майор Віктор Ніколюк та командир 1-ї окремої танкової Сіверської бригади полковник Леонід Хода.
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