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Ще 14 наших військових – Герої України. Шестеро – посмертно

10/03/2022 11:41

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 14 українським військовослужбовцям, шістьом із них – посмертно.

Відповідний указ глави держави опубліковано в четвер, 10 березня.

Звання присвоєно “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі”. 

Звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” присвоєно: 

БЛОСІ Юрію Ігоровичу – молодшому лейтенанту (посмертно)

ВОЛКОВУ Євгенію Володимировичу – молодшому сержанту (посмертно)

ІВАШКУ Андрію Олександровичу – старшому сержанту (посмертно)

КАПІЧУНУ Олександру Валерійовичу – підполковнику (посмертно)

КОРПАНУ Олександру Богдановичу – капітану (посмертно)

ЛІТУНУ Андрію Миколайовичу – підполковнику (посмертно)

Звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” присвоєно:

БОВІ Євгенію Петровичу – майору

БОЄЧКУ Василю Васильовичу – капітану

МОРОЗУ Олегу Романовичу – сержанту

НІКОЛЮКУ Віктору Дмитровичу – генерал-майору

ПОНОМАРЕНКУ В’ячеславу Анатолійовичу – підполковнику

САМОФАЛОВУ Валерію Михайловичу – матросу

ХОДІ Леоніду Олексійовичу – полковнику

ЯКОВЕНКУ Олександру Олексійовичу – підполковнику.

Зазначимо, що в списку нових Героїв – командувач військ оперативного командування “Північ” генерал-майор Віктор Ніколюк та командир 1-ї окремої танкової Сіверської бригади полковник Леонід Хода.

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