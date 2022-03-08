Стафф, Кріт і Богдан Хмельницький: молоді офіцери – герої проєкту “Новинарні” удостоєні високих нагород

Олександр Сак і Ростислав Силівакін. Колаж "Новинарні"

Герої проєкту “Новинарні” “Молоді офіцери” армії, що воює” – комбати із 93-ї механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр” Олександр Сак та Ростислав Силівакін – стали лицарями ордена Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Про відзначення 27-річних Стаффа і Крота за мужність і героїзм у війні з російськими окупантами оголосив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 березня.

“Сьогодні я підписав указ про відзначення державними нагородами України 96 українських героїв – наших військових. Серед яких…

Нагороджуються орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня:

Майор Сак Олександр Олександрович – командир механізованого батальйону, який вступив у бій із батальйонною тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою і нестандартній тактиці.

Капітан Силівакін Ростислав Олександрович – командир механізованого батальйону, який успішно боровся з переважаючими силами противника, звільняючи українські міста і села на Сумщині”, – сказав Зеленський.

Також, за словами президента,

Нагороджуються орденом Богдана Хмельницького третього ступеня:

Лейтенант Лозовий Ігор Сергійович. Діючи у складі групи, зупинив колону ворожої техніки у кількості близько 150 одиниць, яка рухалась у напрямку траси Житомир–Київ. Знищено.

Лейтенант Потуремець Віталій Вікторович. У бою проявив зразкову мужність та холоднокровність, знищуючи колону техніки противника поблизу міста Київ. Був поранений.

Нагороджується орденом “За мужність” третього ступеня:

Майстер-сержант, командир автомобільного взводу Барилюк Валентин Вікторович. Завдяки його хоробрим діям і особистій рішучості танковий підрозділ вчасно отримав пальне і вийшов з оточення, дорогою знищуючи ворога.

“Всі 96 наших героїв – як ці п’ятеро! Наша вдячність – всім військовим. Наша вдячність – Збройним Силам України! Наша вдячність – безмежна”, – сказав глава держави.

Для ближчого знайомства з першими двома героями

пропонуємо наші інтерв’ю 2021 року:

26-річний комбат Олександр Сак “Стафф” із 93-ї бригади:

Готуємося до масштабної війни з Росією

Кріт у наступі. 26-річний комбат “Холодного Яру” Ростислав Силівакін

та його покрокові поради з “покращення тактичного положення”