Стафф, Кріт і Богдан Хмельницький: молоді офіцери – герої проєкту “Новинарні” удостоєні високих нагород

Герої проєкту “Новинарні” “Молоді офіцери” армії, що воює” – комбати із 93-ї механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр” Олександр Сак та Ростислав Силівакін – стали лицарями ордена Богдана Хмельницького ІІ ступеня.
Про відзначення 27-річних Стаффа і Крота за мужність і героїзм у війні з російськими окупантами оголосив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 березня.
“Сьогодні я підписав указ про відзначення державними нагородами України 96 українських героїв – наших військових. Серед яких…
Нагороджуються орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня:
Майор Сак Олександр Олександрович – командир механізованого батальйону, який вступив у бій із батальйонною тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою і нестандартній тактиці.
Капітан Силівакін Ростислав Олександрович – командир механізованого батальйону, який успішно боровся з переважаючими силами противника, звільняючи українські міста і села на Сумщині”, – сказав Зеленський.
Також, за словами президента,
Нагороджуються орденом Богдана Хмельницького третього ступеня:
Лейтенант Лозовий Ігор Сергійович. Діючи у складі групи, зупинив колону ворожої техніки у кількості близько 150 одиниць, яка рухалась у напрямку траси Житомир–Київ. Знищено.
Лейтенант Потуремець Віталій Вікторович. У бою проявив зразкову мужність та холоднокровність, знищуючи колону техніки противника поблизу міста Київ. Був поранений.
Нагороджується орденом “За мужність” третього ступеня:
Майстер-сержант, командир автомобільного взводу Барилюк Валентин Вікторович. Завдяки його хоробрим діям і особистій рішучості танковий підрозділ вчасно отримав пальне і вийшов з оточення, дорогою знищуючи ворога.
“Всі 96 наших героїв – як ці п’ятеро! Наша вдячність – всім військовим. Наша вдячність – Збройним Силам України! Наша вдячність – безмежна”, – сказав глава держави.
Для ближчого знайомства з першими двома героями
пропонуємо наші інтерв’ю 2021 року:
26-річний комбат Олександр Сак “Стафф” із 93-ї бригади:
Готуємося до масштабної війни з Росією
Кріт у наступі. 26-річний комбат “Холодного Яру” Ростислав Силівакін
та його покрокові поради з “покращення тактичного положення”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!