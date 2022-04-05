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Командувач оборони Києва Сирський отримав Героя України

05/04/2022 20:12

Президент Володимир Зеленський нагородив командувача оборони Києва Олександра Сирського званням Героя України.

Указ №213/2022 з цього приводу підписаний 5 квітня.

“За особисту мужність, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю:
Присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” СИРСЬКОМУ Олександру Станіславовичу – генерал-полковнику”, – сказано в документі.

Нагадаємо, Олександр Сирський із серпня 2019 року є командувачем Сухопутних військ Збройних сил України. Із початком російського вторгнення в Україну він став також командувачем оборони Києва. За успішну оборону столиці 18 березня вже був нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня.
У 2017-2019 роках Сирський був командувачем антитерористичної операції на Сході України, яку замінила операція Об’єднаних сил.
Із початком бойових дій на Сході України був начальником штабу АТО. Координував вихід українських військових із Дебальцевого. За бої на Дебальцевському плацдармі нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

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