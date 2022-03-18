Президент відзначив ще понад 130 українських військових державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський відзначив понад 130 українських захисників і захисниць державними нагородами України. Із них 36 осіб удостоєні високих відзнак посмертно.
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави в п’ятницю, 18 грудня.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі українських військовослужбовців нагороджено такими відзнаками, як ордени Богдана Хмельницького, “За мужність”, Данила Галицького, медалі “За військову службу Україні”, “За бездоганну службу”, “Захиснику Вітчизни”, “За врятоване життя”.
Так, президент вирішив:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
КАЧУРА Романа Володимировича — полковника
МАЗУРКА Тараса Леонідовича — майора
СИРСЬКОГО Олександра Станіславовича — генерал-полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ЛАБУЗОВА Володимира Володимировича — майора медичної служби
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
ВИШНЕВСЬКОГО Сергія Вікторовича (посмертно) — капітана
ГУЗІЯ Володимира Андрійовича (посмертно) — солдата
ГУЦОЛА Олега Вікторовича (посмертно) — майора
ДЕРЕВЯНКА Валерія Васильовича — старшого сержанта
КАЛАШНИКОВА Олександра Андрійовича — солдата
КРИШТАЛЯ Івана Івановича — старшого солдата
ЛОМАКУ Ярослава Олеговича (посмертно) — капітана
ЛЯШКА Євгенія Юрійовича — штаб-сержанта
МАМОНОВУ Мар’яну Володимирівну — капітана медичної служби
НАУМЕНКА Андрія Григоровича (посмертно) — штаб-сержанта
НУЦУ Руслану Василівну — сержанта
СЕМЕНОВА Івана Олександровича — старшого солдата
СКУРІДІНА Дмитра Сергійовича — солдата
ТИХОНЬКА Владислава Олександровича — старшого сержанта
ТКАЧЕНКА Юрія Юрійовича — лейтенанта
ТРОФИМЧУКА Володимира Юрійовича — солдата
ШИНКАРЕНКА Ігоря Вадимовича (посмертно) — старшого лейтенанта
Нагородити орденом Данила Галицького
ВІЗІРЕНКА Олега Анатолійовича — лейтенанта
КАПРИГОРА Єгора Олександровича — старшого лейтенанта
КОСЮГУ Олександра Сергійовича — капітана
МУСІЄНКА Ігоря Вікторовича — майора
ОЛІЙНИКА Костянтина Михайловича — головного сержанта
СТУКА Віталія Андрійовича — старшого сержанта
ФЄДОСЄЄВА Леоніда Валерійовича — майора
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БЕРЕЖНОГО Вадима Валерійовича — старшого матроса
БІЛОШИЦЬКОГО Вадима Юрійовича — старшого солдата
БЛИЗНАКА Максима Петровича (посмертно) — молодшого сержанта
ВАРИВОДА Олега Вікторовича — сержанта
ВОЛКОВА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта
ГОКОВА Сергія Вікторовича — сержанта
ГОЛОВАТІКА Василя Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
ГОРЮНОВА Олега Юрійовича — старшого солдата
ГРИПАСЬ Наталію Віталіївну — сержанта
ДАРКОВСЬКУ Наталію Анатоліївну — молодшого сержанта
ДІКУСАРА Олександра Миколайовича — старшого солдата
ДОРОШЕНКА Андрія Сергійовича — молодшого сержанта
ДУБЕНЧУКА Вадима Леонідовича — старшого солдата
ЄФРЕМОВА Ігоря Миколайовича — штаб-сержанта
ЗАПОРОЖЦЕВА Андрія Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта
КАЛІШЕНКА Валентина Михайловича — старшого солдата
КЕРАСІДІ Романа Володимировича — сержанта
КІР’ЯКА Віталія Георгійовича — майстер-сержанта
КОЗЛОВА Юрія Юрійовича — старшого солдата
КОЛЄСНІКА Євгенія Юрійовича — підполковника
КОРОБЧЕНКА Дмитра Вадимовича — молодшого сержанта
КРУПСЬКОГО Владислава Вячеславовича — лейтенанта
КУЛИКА Олександра Леонідовича — старшого солдата
КУТЬКА Максима Олеговича — старшого солдата
ЛАПУ Богдана Вікторовича — сержанта
ЛИСЕНКА Дмитра Сергійовича — солдата
ЛІФАРЯ Сергія Петровича — молодшого сержанта
ЛЮБИМЕНКА Дениса Вікторовича — майстер-сержанта
МАЛЯНЧУКА Максима Володимировича — солдата
МАТАТА Володимира Васильовича — старшого солдата
МЕЛЬНИЧЕНКА Олександра Миколайовича — старшого солдата
МОНАСТИРСЬКОГО Олександра Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта
НАТАЛЬЧЕНКА Олега Анатолійовича — молодшого сержанта
НЕРУЧЕВА Дениса Сергійовича — сержанта
ОНИЩЕНКА Сергія Миколайовича — сержанта
ПЕДУРЦЯ Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
ПИРЕУ Віталія Вікторовича — старшого солдата
РАКОВСЬКОГО Євгена Віталійовича (посмертно) — солдата
РУБАНА Едуарда Ігоровича (посмертно) — солдата
САГАНА Костянтина Костянтиновича — старшого лейтенанта
СЕНІКА Станіслава Леонідовича — старшого солдата
СЛОБОДЯНИКА Олега Володимировича — солдата
СОБЧЕНКА Сергія Олександровича — солдата
СОКОРЕНКА Івана Петровича — солдата
СТРЕМОУХА Сергія Олександровича — старшого солдата
ТАРАСЮКА Ігоря Петровича — сержанта
ФЕДОРОВА Андрія Павловича (посмертно) — старшого лейтенанта
ФЕРАРА Михайла Михайловича (посмертно) — головного сержанта
ФЕСЕНКА Максима Вікторовича — солдата
ХОМЕНКО Світлану Михайлівну — молодшого сержанта
ШЕВЧУКА Дмитра Вікторовича — старшого сержанта
ШРОЛЯ Віталія Леонідовича — старшого лейтенанта
ШУМЛЯКОВСЬКОГО Олександра Віталійовича — штаб-сержанта
ЩЕРБИНУ Миколу Віталійовича — старшого солдата
ЯВКУНА Віталія Валерійовича — старшого солдата
ЯСЬКА Олександра Олексійовича (посмертно) — капітана
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
ДАВІДЮКА Володимира Володимировича — лейтенанта
КАМІНСЬКОГО Андрія Володимировича — лейтенанта
КРАВЧЕНКА Юрія Олексійовича — лейтенанта
ЧЕРНИШЕВА Вадима Михайловича — майора
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АГАФОНОВА Сергія Сергійовича — старшого матроса
АРСЕНТЮК Світлану Леонідівну — старшого солдата
БАНДУРКА Дмитра Вікторовича — старшого матроса
БАРБУЛ Вікторію Вікторівну (посмертно) — старшого солдата
БАТОВА Гліба Сергійовича — головного корабельного старшину
БЕРІНУ Олену Віталіївну (посмертно) — солдата
БОНДАРЕНКА Володимира Олександровича — старшого матроса
БОНДАРЕНКА Павла Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
БОНДАРЯ Андрія Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
ВОЛОШИНА Миколу Яковича — старшого матроса
ГОЛОДНЮКА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата
ГОЛУБА Ігоря Миколайовича — підполковника
ГРИБІНЦЯ Олександра Сергійовича — солдата
ГУЦОЛ Ларису Миколаївну (посмертно) — старшого солдата
ДІДЕНКА Микиту Сергійовича — солдата
ДОБРОВОЛЬСЬКУ Олену Миколаївну (посмертно) — солдата
ДУМБРАВУ Андрія Івановича (посмертно) — солдата
ЄМЕЛЬЯНОВА Михайла Віталійовича — старшого матроса
ЗАБИТЧУКА Олександра Миколайовича — матроса
ЗАЇКІНА Олександра Юрійовича — старшого матроса
ЗАЇКІНА Сергія Геннадійовича — старшого лейтенанта
ЗАЙЦЕВА Дмитра Сергійовича (посмертно) — штаб-сержанта
ЗЕГРЮ Юрія Миколайовича — старшого солдата
КОЗЯРІВСЬКОГО Костянтина Олександровича — солдата
КОСАР Лідію Ігорівну (посмертно) — солдата
КУЗЬМІНА Олександра Валерійовича — старшого солдата
КУТІШЕВСЬКУ Людмилу Русланівну (посмертно) — старшого сержанта
ЛАЗАРЄВА Богдана Валерійовича — солдата
ЛЕНА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
МЕДВЕДЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата
ОЛІЙНИКА Сергія Олексійовича — старшого солдата
ПАВЛУШЕНКА Олександра Миколайовича — матроса
ПРОЦИШИНУ Наталію Андріївну (посмертно) — солдата
РИБАЛКА Миколу Миколайовича — старшого матроса
РУССУ Андрія Ігоровича — матроса
САБАТИНА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата
САПУНОВА Іллю Васильовича — матроса
СКУРАТ Тетяну Валентинівну (посмертно) — солдата
СТРАТОН Аллу Вікторівну (посмертно) — старшого солдата
ТАРКОВСЬКОГО Василя Вікторовича — старшого матроса
ТАРКОВСЬКОГО Владислава Анатолійовича — старшого матроса
ТКАЧЕНКА Дмитра Георгійовича — лейтенанта
ТОПЧЕЄВА Юрія Олександровича — головного сержанта
ХМІЛЕВСЬКОГО Олександра Сергійовича — солдата
ЧЕРНІЯ Олега Івановича (посмертно) — старшого сержанта
ШАВОЯНА Мералі Шаліковича — солдата
ШАПОРОВУ Наталію Миколаївну (посмертно) — солдата
ШОРИС Ольгу Павлівну (посмертно) — старшого солдата
ШУДУ Олексія Адольфовича (посмертно) — майора
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
САВЕНКА Степана Васильовича — старшого солдата.
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