Сирський перевірив оборону Києва на північно-західних підступах до столиці

Командувач оборони Києва – командувач Сухопутних військ ЗС генерал-полковник Олександр Сирський перевірив оборону на північно-західних підступах до столиці у населеному пункті Мощун.
Про це в четвер, 17 березня, повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.
“Поспілкувавшись із українськими військовими генерал-полковник Олександр Сирський відзначив, що наші захисники готові захищати свою батьківщину. А підступи до столиці на надійному замку і ворог туди не пройде”, – йдеться в повідомленні.
“Бойовий дух наших захисників знаходиться на високому рівні. Ми будемо знищувати ворога при будь-якій можливості. Російські війська відчують всю лють і силу Українських захисників”, – каже Сирський.
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