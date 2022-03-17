Сирський перевірив оборону Києва на північно-західних підступах до столиці

Фото: пресслужба Сухопутних військ ЗСУ

Командувач оборони Києва – командувач Сухопутних військ ЗС генерал-полковник Олександр Сирський перевірив оборону на північно-західних підступах до столиці у населеному пункті Мощун.

Про це в четвер, 17 березня, повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.

“Поспілкувавшись із українськими військовими генерал-полковник Олександр Сирський відзначив, що наші захисники готові захищати свою батьківщину. А підступи до столиці на надійному замку і ворог туди не пройде”, – йдеться в повідомленні.

“Бойовий дух наших захисників знаходиться на високому рівні. Ми будемо знищувати ворога при будь-якій можливості. Російські війська відчують всю лють і силу Українських захисників”, – каже Сирський.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 22 – 17.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ