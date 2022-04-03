Президент нагородив орденом загиблого журналіста Левіна

Макс Левін. Фото Мар'яна Кушніра, "Радіо Свобода"

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом “За мужність” загиблого фотожурналіста Макса Левіна.

Указ №208/2022 з цього приводу оприлюднений на сайті глави держави 3 квітня.

“За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії, постановляю: нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня Левіна Максима Євгеновича – фотокореспондента (посмертно)”, – йдеться в указі.

2 квітня стало відомо, що фотодокументаліста Макса Левіна, який зник під час виконання журналістських обов’язків у березні в Київській області, знайшли вбитим.

За даними поліції і прокуратури, біля села Гута Межигірська Вишгородського району на Київщині беззбройного Левіна військовослужбовці збройних сил РФ “вбили шляхом двох пострілів зі стрілецької зброї”.

Місцезнаходження та доля його напарника Олексія Чернишова наразі не встановлені.

Макс Левін – один із найкращих українських фотокореспондентів, він працював “у гарячих точках” під час Революції гідності та в зоні АТО/ООС на Донбасі з 2014 року. Зміг урятуватися з Іловайського оточення з групою колег.

Максим Левін став шостим журналістом, убитим під час виконання професійних обовʼязків від початку масштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.