ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 40 – 04.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

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Після півночі

Генеральний штаб Збройних сил повідомив, що під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій в районі одного з населених пунктів українські військові виявили покинутий російський ЗРК “Бук”.

“Поруч із покинутим зенітним ракетним комплексом був схрон росіян, де вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження.

Воїни спротиву та Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ вдячні рашистам за подарунки і продовжують пошуки”, – зазначається в повідомленні.

Північ

За добу 3 квітня зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління). Із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в літака пошкодження, розгерметизовано кабіну і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова.

“Винищувачі Повітряних Сил продовжують роботу в небі, витісняють ворога на певних напрямках, а також здійснюють прикриття ударних груп бомбардувальної та штурмової авіації, які наносять ракетно-бомбові удари по окупаційних військах”, – ідеться у зведенні ПС ЗСУ.

Північ

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 00:00 04.04.2022

Російська Федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої Держави.

Ворог тимчасово відмовився від виконання завдання з блокування та захоплення міста Києва.

Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України, намагаючись посіяти паніку серед населення та порушити логістику Сил оборони.

На Волинському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, визначені підрозділи збройних сил Респуліки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття кордону.

На Поліському напрямку противник завершує перегрупування та підготовку до передислокації окремих підрозділів з території РБ до РФ.

За наявною інформацією, окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються військово-транспортними літаками до міста Бєлгорода. З метою уповільнення просування підрозділів Збройних сил України окупанти здійснили масові хаотичні мінування не тільки раніш зайнятих позицій та ділянок місцевості, а й шляхів висування.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та намагається здійснити перегрупування військ.

На Ізюмському напрямку окупанти намагалися відновити наступ, успіху не мали.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка та підготовці до наступу, який, можливо, буде розпочато найближчої доби у напрямку на Сєвєродонецьк та Велика Новосілка.

За підтримки авіації та артилерії противник продовжує штурм міста Маріуполя.

Південнобузький напрямок. Ворог протягом доби зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районі н.п. Олександрівка. Намагається вести бойові дії з метою виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

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Читайте про ДЕНЬ 37 ОБОРОНИ, 01.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 38 ОБОРОНИ, 02.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 39 ОБОРОНИ, 03.04.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС.

▪️ При цьому російські війська перегруповуються для продовження наступу на Сході України та Донбасі, блокують Маріуполь.

