Миколаїв зазнав кількох ворожих ракетних ударів

Російські війська завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву.
Про це вранці в понеділок, 4 квітня, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.
“Друзі, з самого ранку російські війська нанесли кілька ракетних ударів по місту. Збираємо дані”, – йдеться в повідомленні.
Мер Миколаєва закликав мешканців не публікувати фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела.
Повітряна тривога оголошувалася в Миколаївській області з 00:07 до 00:29 та з 07:33 до 07:55.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 40 – 04.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!