Home / Війна / 30-та бригада на Донецькому напрямку – добре працює ПТРК “Стугна-П”. ВІДЕО

30-та бригада на Донецькому напрямку – добре працює ПТРК “Стугна-П”. ВІДЕО

15/03/2022 01:19

Воїни 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Костянтина Острозького продовжують виконувати бойові завдання на Донецькому напрямку, в колишній зоні ООС.

Відеографи Стас Кухарчук та Сергій Дубінін зафіксували, як підрозділ із Новограда-Волинського застосовує по ворогу протитанковий ракетний комплекс вітчизняного виробництва “Стугна-П”.

Оператор ПТРК розповідає, що за останні чотири дні уразив “Стугною” ворожу вантажівку ГАЗ-66, БТР і танк (другим пострілом).

Як можна побачити, “тридцятка” воює в Бахмутському районі Донеччини – у районі, де встановлено меморіал загиблому 2016 року добровольцю Василю Сліпаку з позивним “Міф”. Цей пам’ятник знову відновлений і прикрашений синьо-жовтим і червоно-чорним прапорами України, що бореться.

Читайте також:
Князь Костянтин Острозький: бив МСК, коли це ще не було мейнстрімом

Мінометники 30-ї бригади результативно відпрацювали по ворожій колоні. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 87

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse