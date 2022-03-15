30-та бригада на Донецькому напрямку – добре працює ПТРК “Стугна-П”. ВІДЕО

Воїни 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Костянтина Острозького продовжують виконувати бойові завдання на Донецькому напрямку, в колишній зоні ООС.

Відеографи Стас Кухарчук та Сергій Дубінін зафіксували, як підрозділ із Новограда-Волинського застосовує по ворогу протитанковий ракетний комплекс вітчизняного виробництва “Стугна-П”.

Оператор ПТРК розповідає, що за останні чотири дні уразив “Стугною” ворожу вантажівку ГАЗ-66, БТР і танк (другим пострілом).

Як можна побачити, “тридцятка” воює в Бахмутському районі Донеччини – у районі, де встановлено меморіал загиблому 2016 року добровольцю Василю Сліпаку з позивним “Міф”. Цей пам’ятник знову відновлений і прикрашений синьо-жовтим і червоно-чорним прапорами України, що бореться.

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