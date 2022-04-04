Плюс сотня окупантів: Генштаб оновив дані щодо втрат РФ

Фото: пресслужба ОК "Північ"

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на 10-ту годину ранку 4 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 квітня орієнтовно склали:

особового складу – близько 18 300 (+100),

танків – 647 (+3),

бойових броньованих машин – 1 844 (+14),

артилерійських систем – 330 (+5),

РСЗВ – 107 (+2),

засобів ППО – 54,

літаків – 147 (+4),

гелікоптерів – 134,

автомобільної техніки – 1 273 (+24),

кораблів /катерів – 7,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 (+3),

спеціальної техніки – 25 (+1),

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(У дужках – зміни порівняно з ранком 3 квітня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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