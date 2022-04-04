ЗСУ затрофеїли російський бронеавтомобіль “Тайфун”. ВІДЕО

Українські захисники на одному з напрямків фронту здобули новий трофей – російський броньований автомобіль “Тайфун”.
Про це вранці в понеділок, 4 квітня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“Ще один трофей для Сил оборони України. Один трактор не впорався, довелося допомагати.
Це – КамАЗ-63968 “Тайфун” – броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Належить до машин класу MRAP (захищені від мін та засідок), та, як бачите, незахищений від українських чорноземів і воїнів Територіальної оборони ЗС України”, – йдеться в повідомленні.
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