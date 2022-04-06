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У школі в Катюжанці російські окупанти залишили цинічне “послання” її учням

06/04/2022 17:10

У школі в селі Катюжанка Вишгородського району Київської області російські окупанти перед відступом залишили “послання” учням.

Відповідну світлину поширив на сторінці у ФБ в середу, 6 квітня, журналіст каналу “Настоящее время” Володимир Рунець.

“Два фото зроблені в катюжанській школі. На першому – поліція викопує тіла цивільних, яких розстріляли окупанти просто на вулицях. А потім вбитих дозволили поховати на шкільному подвір’ї. Захованих хаотично людей в селі багато. Потроху поліція робить ексгумацію та ідентифікує. Найстрашніше, що я бачив в житті, коли родичі опізнають напіврозкладені, розстріляні тіла близьких”, – пише журналіст. 

“На другому фото – напис, який російські злочинці залишили українським дітям на класній дошці, коли тікали. Сама школа в Катюжанці розграбована – крали все. Від дитячих ноутбуків до коштовного кухонного обладнання. Вивезли не лише нові пароконвектомати, ба навіть кухонні столи з нержавійки”, – додав Рунець. 

На дошці у шкільному класі окупанти “перепросили” за безпорядок, цинічно побажали “не повторювати помилок своїх старших”, обирати мирні професії і жити в мирі з “російськими братами”, одним народом.

При цьому російські військові визнали, що розташувалися у цій школі.

Фото з ФБ Володимира Рунця

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