ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 41 – 05.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Володимир Зеленський у Бучі, 4 квітня. Фото: пресслужба президента

Напередодні

ЗСУ показали, як рашисти маскували легкові автомобілі, “щоб ми думали, шо то їхнє ППО “Стріла-10”))

Перша година

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім: 4 квітня внаслідок ударів російських РСЗВ з Херсонської області по Миколаєву в місті 10 загиблих, 61 поранений.

“Щодня ці брехливі та цинічні тварюки вбивають мешканців мого рідного Миколаєва, а потім звітують нібито про ліквідацію “військових об’єктів”. Ми знайдемо кожного з вас. Жодне людське життя не зійде вам з рук, мерZотники”.

Після першої

Лише протягом минулих вихідних в Україну прибуло військової допомоги США на $800 млн, заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, ще один безпекової допомоги прибуде в Україну “протягом наступних 24 годин”.

“Ми віддаємо пріоритет тим видам можливостей у тих поставках, які, як ми знаємо, найбільше потребують українцям: Javelins, Stingers, безпілотні літальні апарати, тому все це є пріоритетним”, – зазначив речник Пентагону, якого цитує CNN.

Він нагадав, що минулої п’ятниці США оголосили про ще один пакет “додаткових заходів допомоги” на суму $300 млн. Ця техніка надійде не з американських запасів – її доведеться купувати у підрядників.

Після півночі

Сполучені Штати схвалили продаж Болгарії восьми винищувачів F-16 Block 70, щоб підвищити безпеку країни в умовах війни в Україні. Про це повідомив телеканал БНТ, передає “Європейська правда”.

Держдепартамент проінформував Конгрес США про намір продати Болгарії ці винищувачі, а також супутнє обладнання і боєприпаси на загальну суму $1,67 мільярда.

Міноборони Болгарії також планує другий етап закупівель, в рамках яких буде придбано ще вісім літаків F-16.

Раніше звучали пропозиції, що Болгарія може передати свої літаки Су-25 та МіГ-29 українській армії, якщо отримає від США нові винищувачі.

Після півночі

Віцепрем’єр Ірина Верещук в ефірі телемарафону повідомила, що зараз в Україні перебувають близько 600 полонених російських військових.

“Ви знаєте, у нас має бути побудований спеціальний табір відповідно до міжнародного права”, – нагадала вона.

Північ

Володимир Зеленський: Традиційно перед записом цього звернення я підписав указ про нагородження наших українських героїв. Державними нагородами відзначені 152 військовослужбовці Збройних сил України, із них троє – посмертно.

Північ

Президент Зеленський висловив співчуття президенту Литовської Республіки та всьому литовському народу у звʼязку із жорстоким убивством російськими окупантами в Маріуполі відомого документаліста Мантаса Кведаравічюса.

“У 2016 році він зняв фільм про наш мирний Маріуполь, який незадовго до того опинився на передовій війни на Донбасі. А тепер саме там було забране його життя. Вічна памʼять!”

Північ

Зі звернення президента Володимира Зеленського:

Ми тільки почали розслідування всього того, що наробили окупанти. На цей час тільки в одній Бучі відомо про понад триста вбитих і закатованих людей . Імовірно, перелік жертв буде значно більшим, коли буде перевірене все місто.

І це тільки одне місто… У багатьох селах звільнених районів Київської, Чернігівської та Сумської областей окупанти робили таке, чого місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому.

. Імовірно, перелік жертв буде значно більшим, коли буде перевірене все місто. І це тільки одне місто… У багатьох селах звільнених районів Київської, Чернігівської та Сумської областей окупанти робили таке, чого місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому. Ми вже робимо все, щоб якнайшвидше встановити всіх причетних російських військових до цих злочинів. Усе, щоб їх покарати. Це буде спільна робота нашої держави з Європейським Союзом і міжнародними інституціями, зокрема з Міжнародним кримінальним судом.

Імовірно, тепер окупанти будуть намагатися сховати сліди своїх злочинів. Вони не зробили цього в Бучі, коли відступали. Але на іншій території це можливо, завдяки постановкам пропагандистів (в Маріуполі).

Всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам, фронтовим брехунам та їхнім керівникам у Москві варто запамʼятати: фінал вашого життя буде за ґратами. У кращому разі.

Ми вже розпочали підготовку всієї необхідної роботи для відновлення нормального життя у звільнених районах. Проводиться розмінування території. Наші сапери знешкоджують тисячі вибухонебезпечних предметів щодня. Найближчим часом відновимо подачу електрики, відновимо подачу води на всю цю територію нашої держави. Забезпечимо медичну допомогу, нормальний доступ до товарів – настільки, наскільки це можливо в наявних умовах.

Продовжуємо готуватися до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках. Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі. Знаємо, що вони збираються робити біля Харкова, у деяких інших районах держави. Росія концентрує там значну кількість військових і техніки. І ця активність доводить, що застосованих проти Росії санкцій замало. Буде більше.

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Читайте про ДЕНЬ 33 ОБОРОНИ, 28.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 34 ОБОРОНИ, 29.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 35 ОБОРОНИ, 30.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 36 ОБОРОНИ, 31.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 37 ОБОРОНИ, 01.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 38 ОБОРОНИ, 02.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 39 ОБОРОНИ, 03.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 40 ОБОРОНИ, 04.04.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС.

▪️ При цьому російські війська перегруповуються для продовження наступу на Сході України та Донбасі, зосереджені зокрема на отриманні повного контролю над Маріуполем.