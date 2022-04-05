За 40 днів війни в Україні РФ втратила 18 500 своїх військових

Ілюстративне фото

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на 9-ту годину ранку 5 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 квітня орієнтовно склали:

особового складу – близько 18 500 (+200),

танків – 676 (+29),

бойових броньованих машин – 1 858 (+29),

артилерійських систем – 332 (+2),

РСЗВ – 107,

засобів ППО – 55 (+1),

літаків – 150 (+3),

гелікоптерів – 134,

автомобільної техніки – 1 322 (+49),

кораблів /катерів – 7,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 94 (+2),

спеціальної техніки – 25,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(У дужках – зміни порівняно з ранком 4 квітня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 41 – 05.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ