Зеленський пригрозив новим Нюрнбергом російським пропагандистам-“мудодзвонам”

Президент України Володимир Зеленський пригрозив міжнародним трибуналом на кшталт Нюрнберга російським пропагандистам, які забезпечують інформаційну підтримку повномасштабної війни РФ проти України.

Про це він сказав у зверненні в ніч на вівторок, 5 квітня.

Зокрема, Зеленський передбачає, що російська пропаганда спробує приховати воєнні злочини своєї армії в Маріуполі.

“Маємо усвідомлювати (…), що після розголосу про масові вбивства цивільних на Київщині окупанти можуть по-іншому ставитися до своїх злочинів на іншій території нашої держави, куди вони зайшли. Вони вже запускають брехливу кампанію, щоб заховати власну провину у масових вбивствах цивільних людей у Маріуполі. Вони зроблять десятки постановочних інтервʼю, перемонтованих записів, будуть спеціально вбивати людей так, щоб це виглядало, ніби їх убив хтось інший.

Імовірно, тепер окупанти будуть намагатися сховати сліди своїх злочинів. Вони не зробили цього в Бучі, коли відступали. Але на іншій території це можливо”, – зазначив президент України.

“Я хочу сказати одразу: кожна нормальна людина у світі розуміє, хто приніс війну і масові смерті на українську землю. Є безліч доказів того, що саме російські війська знищують мирні міста. Викрадають, катують, вбивають мирних людей.

Тому російським пропагандистам та їхнім керівникам зараз може вдатися лише одне: напрацювати на вирок майбутнього трибуналу, який буде подібним до вироку Юліусу Штрайхеру, одному з ідеологів нацизму, головному редактору тижневика “Дер Штюрмер“. Він був страчений за антисемітську пропаганду й заклики до геноциду”, – заявив Зеленський.

“У наш час вже не страчують. Але всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам, фронтовим брехунам та їхнім керівникам у Москві варто запамʼятати: фінал вашого життя буде за ґратами. У кращому разі”, – попередив президент.

Контекст

Варто зазначити, що 4 квітня на сайті російського урядового інформагентства “РИА Новости” вийшла резонансна колонка Тимофія Сергійцева “Що Росія має зробити з Україною”, написана в ключі злочинного шовіністичного угару, який поширюється з Кремля.

Штатний пропагандист заявляє, що в політику “нацистського режиму” втягнуто “значну частину” народу України. Тому військовослужбовців ЗСУ, “національних батальйонів” та територіальної оборони слід “щонайбільше знищувати на полі бою”, а “денацифікувати” потрібно все населення. За твердженням новітнього штрайхера, протягом наступних десятків років українці мають бути “денацифіковані” шляхом ідеологічних репресій та жорсткої цензури. Процес “денацифікації”, на думку Сергейцева, по суті буде “деукраїнізацією”, що матиме на меті відмову від “етнічного компоненту самоідентифікації”. Сама назва “Україна”, пише рупор Путіна, не може бути збережена.

Читайте також:

Як пропагандисти Кремля намагаються брехати про різанину в Бучі: аналіз Центру стратегічних комунікацій