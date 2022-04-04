Як пропагандисти Кремля намагаються брехати про різанину в Бучі: аналіз Центру стратегічних комунікацій

Центр стратегічних комунікацій при МКІП дослідив головні наративи у російських медіа на тлі різанини, яку влаштували окупанти у Бучі та інших населених пунктах Київщини.
Про це вдень у понеділок, 4 квітня, повідомила пресслужба Центру.
Частина російської машини пропаганди писала сакраментальне-істеричне: “Колись ми почуємо і побачимо свідчення цих людей, яких, можливо, під дулами автоматів «фольксштурму» змушували валятися на холодній землі, і імітувати вбитих…”.
Друга розганяла “аналітику спогадів” на зразок: “Тактика відеоінсценувань перестала мене дивувати ще в Сирії…”.
Насправді ще рік тому російські медіа писали, що “українці хочуть влаштувати Сребреницю на Донеччині”.
Тепер росіяни самі влаштували її в Бучі. І навіть не це приховували це.
Наприклад, фейк “о готовящихся в Киеве провокациях с имитацией жертв среди гражданских” взагалі приготували ще того самого 24 лютого 2022 року.
“Щоправда, тезу про те, що «використання Заходом постановочного відео Києва з Бучі робить його співучасником злочину» вигадували вже на ходу.
Найоригінальніша версія про те, чому була обрана саме Буча з вуст російських пропагандистів звучить так: «Буча співзвучна англійському butcher – м’ясник. І цю гру слів західні медіа зараз почнуть використовувати».
А Захід і справді сколихнувся. І тому Міжнародний кримінальний суд над Путіним, який багатьом здається неймовірним, набирає все чіткіших обрисів. Нагадаємо, що спочатку і персональні санкції проти нього теж вважалися чимось з області фантастики.
А тим хто думає, що цього ніколи не буде, ексголовна прокурорка ООН Карла дель Понте пропонує згадати Слободана Мілошевича. Справу проти нього було відкрито тоді, коли він був чинним президентом Сербії”, – наголосили в Центрі стратегічних комунікацій.
районний центр Буча в північно-східному передмісті Києва з початку березня перебував під окупацією армії РФ. Звільнення міста Збройними силами та іншими формуваннями сил оборони України відбулося 1 квітня.
Після повернення Бучі на навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву “Бучанська різанина”.
У зв’язку з цим прокурор Карла дель Понте заявила, що Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт Путіна.
Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – не пробачимо ніколи!
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