Під Охтиркою на протитанковій міні РФ підірвався автомобіль “Сумиобленерго”, є загиблий і постраждалі

Ілюстративне фото

У районі Охтирки Сумської області на російській протитанковій міні підірвався автомобіль із працівниками “Сумиобленерго”. Одна людина загинула, четверо постраждали.

Про це вранці в п’ятницю, 8 квітня, повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Напередодні поблизу села Білка Охтирського району автомобіль із бригадою “Сумиобленерго” підірвався на протитанковій міні, яку залишили після себе російські окупанти.

Бригада виїхала на локацію, щоби відновити електропостачання після ворожих обстрілів.

Як повідомляє Живицький, одна людина загинула.

Двох чоловіків із травмами й переломами госпіталізували, їм надають кваліфіковану медичну допомогу. Ще двоє осіб отримали контузію.

Голова Сумської ОДА крім того наголошує, що вся територія звільненої від росіян Сумщини наразі залишається небезпечною зоною, адже окупанти залишили після себе чимало боєприпасів та замінованих ділянок.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 44 – 08.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ