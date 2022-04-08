Сумщину розміновують від російських боєприпасів

Вибухи на території звільненої від окупантів Сумської області – це робота рятувальників і вибухотехніків зі знешкодження боєприпасів, які лишили російські військові.

Про це вранці в п’ятницю, 8 квітня, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, територія області не є безпечною, адже дуже багато замінованих та необстежених ділянок.

Живицький радить не з’їжджати на узбіччя, не користуватися лісовими дорогами та не підходити до знищеної техніки чи місць стоянок росіян.

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