Сумщину розміновують від російських боєприпасів

Вибухи на території звільненої від окупантів Сумської області – це робота рятувальників і вибухотехніків зі знешкодження боєприпасів, які лишили російські військові.
Про це вранці в п’ятницю, 8 квітня, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, територія області не є безпечною, адже дуже багато замінованих та необстежених ділянок.
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