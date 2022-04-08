На Запоріжжі війська РФ захопили автобуси для евакуації, – ОВА

Військові Російської Федерації зупинили українську колону з гуманітарною допомогою, яка прямувала із Запоріжжя у бік Мелітополя, і вилучили автобуси для евакуації.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає “Радіо Свобода” вранці в п’ятницю, 8 квітня.
“Інформація про колону автобусів, які їхали у місто Мелітополь з гуманітарною допомогою. Потім ми чекали на них з евакуйованими людьми. Водіям сказали пересісти в один автобус і повертатися назад. Решту автобусів рашисти конфіскували”, – повідомив Старух.
Інформацію про вилучення військами РФ транспорту для евакуації підтверджує і мер Мелітополя Іван Федров.
Він також зазначив, що, окрім транспорту, російські військові забрали весь гуманітарний вантаж, в якому були ліки для тяжкохворих, продукти і засоби гігієни.
Напередодні, 7 квітня, до Мелітополя із Запоріжжя було направлено гуманітарну колону. До її складу, за даними Запорізької ОВА, входило 9 автобусів, що на зворотньому шляху мали евакуювати жителів Мелітополя.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 44 – 08.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!