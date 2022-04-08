На Запоріжжі війська РФ захопили автобуси для евакуації, – ОВА

Військові Російської Федерації зупинили українську колону з гуманітарною допомогою, яка прямувала із Запоріжжя у бік Мелітополя, і вилучили автобуси для евакуації.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає “Радіо Свобода” вранці в п’ятницю, 8 квітня.

“Інформація про колону автобусів, які їхали у місто Мелітополь з гуманітарною допомогою. Потім ми чекали на них з евакуйованими людьми. Водіям сказали пересісти в один автобус і повертатися назад. Решту автобусів рашисти конфіскували”, – повідомив Старух.

Інформацію про вилучення військами РФ транспорту для евакуації підтверджує і мер Мелітополя Іван Федров.

Він також зазначив, що, окрім транспорту, російські військові забрали весь гуманітарний вантаж, в якому були ліки для тяжкохворих, продукти і засоби гігієни.

Напередодні, 7 квітня, до Мелітополя із Запоріжжя було направлено гуманітарну колону. До її складу, за даними Запорізької ОВА, входило 9 автобусів, що на зворотньому шляху мали евакуювати жителів Мелітополя.

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