На Ізюмському напрямку загинув один із лідерів “Правого сектора” Тарас “Хаммер” Бобанич

Тарас "Хаммер" Бобанич

На Харківщині, під час бойових дій проти російських окупантів загинув один із лідерів “Правого сектору” 33-річний Тарас “Хаммер” Бобанич.

Про це ввечері в п’ятницю, 8 квітня, повідомив 2-й окремий батальйон ДУК “Правий сектор”.

“У бою проти московських окупантів під час виконання бойового завдання підрозділом на Ізюмському напрямку загинув командир 2-го окремого батальйону ДУК “Правий сектор”, член проводу НВР “Правий сектор”, легендарний націоналіст Тарас Бобанич”, – ідеться в повідомленні.

Хаммер” був заступником командира ДУК “ПС” з питань діяльності резервних підрозділів.

Після повномасштабного вторгнення військ РФ очолив 2-й окремий батальйон ДУК.

Командир Добровольчого українського корпусу Андрій Стемпіцький напередодні повідомляв, що підрозділи ДУК “ПС” разом із командуванням виконують бойові задачі на східних рубежах України.

“Ти був Братом і Другом… Я знаю, що ти вже в Царстві Небесному. Спочивай, ти заслужив своїм життям і боротьбою вічну славу і честь Воїна, Націоналіста, Побратима! Мав честь з тобою бути в одній лаві “Правого сектора”. А ми далі до роботи”, – написав Стемпіцький у соцмережі. “Загибель друга Хаммера – це велика втрата для всього націоналістичного руху України. Але його Життя та Чин надихатиме ще не одне покоління українців на розбудову Української Самостійної Соборної Держави, яка дуже скоро завалить москву”, – ідеться в повідомленні 2-го батальйону.

Про нього

Тарас Бобанич народився у Трускавці. Закінчив юридичний факультет Львівського державного університету внутрішніх справ. Сповідував праву ідеологію.

Восени 2013 року долучився до “Правого сектору”, брав участь у Революції Гідності. Надалі керував силовим блоком “Правого сектору” на Львівщині.

Із липня 2014 року – командир 2-го запасного батальйону Добровольчого українського корпусу “Правий сектор”, який було переформовано у 2-гу резервну сотню ДУК “ПС”.

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