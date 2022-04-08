На Ізюмському напрямку загинув один із лідерів “Правого сектора” Тарас “Хаммер” Бобанич

На Харківщині, під час бойових дій проти російських окупантів загинув один із лідерів “Правого сектору” 33-річний Тарас “Хаммер” Бобанич.
Про це ввечері в п’ятницю, 8 квітня, повідомив 2-й окремий батальйон ДУК “Правий сектор”.
“У бою проти московських окупантів під час виконання бойового завдання підрозділом на Ізюмському напрямку загинув командир 2-го окремого батальйону ДУК “Правий сектор”, член проводу НВР “Правий сектор”, легендарний націоналіст Тарас Бобанич”, – ідеться в повідомленні.
Хаммер” був заступником командира ДУК “ПС” з питань діяльності резервних підрозділів.
Після повномасштабного вторгнення військ РФ очолив 2-й окремий батальйон ДУК.
Командир Добровольчого українського корпусу Андрій Стемпіцький напередодні повідомляв, що підрозділи ДУК “ПС” разом із командуванням виконують бойові задачі на східних рубежах України.
Тарас Бобанич народився у Трускавці. Закінчив юридичний факультет Львівського державного університету внутрішніх справ. Сповідував праву ідеологію.
Восени 2013 року долучився до “Правого сектору”, брав участь у Революції Гідності. Надалі керував силовим блоком “Правого сектору” на Львівщині.
Із липня 2014 року – командир 2-го запасного батальйону Добровольчого українського корпусу “Правий сектор”, який було переформовано у 2-гу резервну сотню ДУК “ПС”.
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