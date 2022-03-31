На війні загинув чоловік нардепки Стефанишиної

На війні в Україні від російського снаряда загинув чоловік народного депутата партії “Голос” Ольги Стефанишиної. Трагедія сталася під Черніговом напередодні.
Про це сама Ольга Стефанишина розповіла у Facebook у четвер, 31 березня.
“Мій улюблений чоловік Богдан загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на зв’язку. Мені дуже боляче”, – написала вона.
Колеги та знайомі висловлюють співчуття з приводу загибелі Богдана.
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