Генштаб оновив статистику втрат росіян з початку війни

Ілюстративне фото

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на 10-ту годину ранку 7 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 квітня орієнтовно склали:

особового складу – близько 18 900 (+300),

танків – 698 (+15),

бойових броньованих машин – 1 891 (+30),

артилерійських систем – 332,

РСЗВ – 108 (+1),

засобів ППО – 55,

літаків – 150,

гелікоптерів – 135,

автомобільної техніки – 1 358 (+34),

кораблів /катерів – 7,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111 (+5),

спеціальної техніки – 25,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(У дужках – зміни порівняно з ранком 6 квітня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 43 – 07.04.2022