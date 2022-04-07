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Генштаб оновив статистику втрат росіян з початку війни

07/04/2022 10:13

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на 10-ту годину ранку 7 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 18 900 (+300),
  • танків – 698 (+15),
  • бойових броньованих машин – 1 891 (+30),
  • артилерійських систем – 332,
  • РСЗВ – 108 (+1),
  • засобів ППО – 55,
  • літаків – 150,
  • гелікоптерів – 135,
  • автомобільної техніки – 1 358 (+34),
  • кораблів /катерів – 7,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111 (+5),
  • спеціальної техніки – 25,
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(У дужках – зміни порівняно з ранком 6 квітня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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