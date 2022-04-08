Російські спецпризначенці з бойовим досвідом у Сирії відмовляються йти на штурм Маріуполя, – ГУР

Російський спецназ з досвідом боїв у Сирії за два дні зазнав великих втрат при штурмі Маріуполя. Окупанти відмовилися від подальшої участі в міських боях.
Зазначається, що спецназ окупантів у боях зі Збройними силами України з 2 по 4 квітня втратив близько 30 осіб.
Розвідка також відзначає проблеми окупантів з набором на контракт в російську армію. Так, в Єкатеринбурзі менше ніж 1% запасників погодилися повернутися на службу.
“З 397 кандидатів тільки 2 дали згоду на співбесіду. Відмовилися – 52, не вийшли на зв’язок – 203, робота по 140 кандидатам ведеться”, – констатує розвідка.
При цьому моральний стан мобілізованих оцінюється як вкрай низький. У Луганській області серед окупантів зафіксовані випадки самоповаги, щоб уникнути повернення в зону бойових дій.
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