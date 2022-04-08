Російські спецпризначенці з бойовим досвідом у Сирії відмовляються йти на штурм Маріуполя, – ГУР

Російський спецназ з досвідом боїв у Сирії за два дні зазнав великих втрат при штурмі Маріуполя. Окупанти відмовилися від подальшої участі в міських боях.

Про це у п’ятницю, 8 квітня, повідомили в Головному управлінні розвідки МОУ.

“Підрозділ російських спецназівців, що має досвід бойових дій в Сирії, в повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя”, – йдеться в повідомленні ГУР.

Зазначається, що спецназ окупантів у боях зі Збройними силами України з 2 по 4 квітня втратив близько 30 осіб.

Розвідка також відзначає проблеми окупантів з набором на контракт в російську армію. Так, в Єкатеринбурзі менше ніж 1% запасників погодилися повернутися на службу.

“З 397 кандидатів тільки 2 дали згоду на співбесіду. Відмовилися – 52, не вийшли на зв’язок – 203, робота по 140 кандидатам ведеться”, – констатує розвідка.

При цьому моральний стан мобілізованих оцінюється як вкрай низький. У Луганській області серед окупантів зафіксовані випадки самоповаги, щоб уникнути повернення в зону бойових дій.

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