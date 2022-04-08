“Азов” у Маріуполі знищив російську БМП разом з екіпажем. ВІДЕО

Скріншот із відео

Бійці полку Нацгвардії “Азов” поділилися відеозаписом, як знищили російську бойову машину піхоти з екіпажем на одній з вулиць Маріуполя.

Про це в п’ятницю, 8 квітня, повідомила пресслужба полку “Азов”.

“Азов” б’є влучно в ціль! Бійцями полку в Маріуполі знищено ворожу БМП з екіпажем. Російська піхота також навоювалася та прилягла довічно відпочити на одній з вулиць українського міста”, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

Росіяни обстріляли криголам у порту Маріуполя: є загиблий і поранені