Росіяни обстріляли криголам у порту Маріуполя: є загиблий і поранені

У ніч на 8 квітня російські окупанти обстріляли українське цивільне судно в порту Маріуполя.
Про це у п’ятницю, 8 квітня, повідомили в пресслужбі полку “Азов”.
На борту криголама “Капітан Білоусов” у момент обстрілу знаходився цивільний екіпаж.
“Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще кілька було поранено”, – зазначили в “Азові”.
Як відомо, криголам “Капітан Бєлоусов” 1954 року виготовлення працює в Маріупольському порту, під час зимової навігації він забезпечує прохід караванів суден каналом Вугільної гавані та по Азовському морю.
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