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Українські військові в Маріуполі врятували екіпаж цивільного судна, яке обстріляли росіяни. Борт згорів

05/04/2022 16:09

Українські військові в Маріуполі врятували екіпаж цивільного судна, яке обстріляли росіяни. Борт згорів.

Про це розповів моторист цього судна, якого врятували бійці полку “Азов”. Його свідчення опубліковані в телеграм-каналі “Азов-Маріуполь” у вівторок, 5 квітня.

“Ми прийшли в Маріуполь 23 числа, і досі перебували під обстрілами РФ. Вчора ракета потрапила в машинне відділення. Я не встиг вийти. Мені капітан викликав допомогу, і українські солдати взяли до себе й надали першу допомогу. Всі евакуювалися повністю з судна. Пароплав згорів”, – говорить він.

“Ворожим вогнем російських військ з моря обстріляне цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що перебувало біля одного з причалів. Одного з членів екіпажу було поранено, допомогу екіпажу і постраждалому надали бійці полку “Азов”. В результаті обстрілу судно спалахнуло і тоне, в той час, як ворог продовжує обстріл, унеможливлюючи гасіння пожежі”, – повідомили в полку.

Окрім цього у заблокованому маріупольському порту також знаходяться два судна з Мальти та судно з Ямайки і Ліберії. На одному з суден є громадяни Туреччини.

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