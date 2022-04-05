У порту Маріуполя тоне цивільне судно, яке обстріляли росіяни

В порту заблокованого російськими військами Маріуполя йде під воду обстріляне ними цивільне судно під прапором Домініканської Республіки.
Про це у вівторок, 5 квітня, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
“Вночі під час чергового обстрілу з моря багатостраждального Маріуполя, ворог влучив в цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що знаходилось біля одного з причалів. Влучання спричинило пожежу в машинному відділенні, один член екіпажу поранений”, – йдеться в повідомленні.
Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал “SOS” та повідомлення:
“Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик – розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені”.
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