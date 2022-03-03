Російські кораблі підбили торговельне судно Естонії, воно тоне поблизу Одеси

Фото з ФБ Андрія Клименка

Російські кораблі підбили поблизу Одеси мирне торговельне судно, наразі воно тоне чи вже потонуло в Чорному морі.

Про це в четвер, 3 березня, повідомив у телеграм-каналі Антон Геращенко.

Відповідне фото опублікував на ФБ-сторінці Андрій Клименко.

“03.03. 2022р. через відмову увійти в морський порт міста Одеса, на заміновану частину Одеської акваторії, двома ракетами нижче ватерлінії було потоплено торговельне судно Helt, яке ходило під прапором Панами, в районі Тендрівської коси!”, – повідомив Геращенко.

Екіпаж складався з 6 осіб. Двоє з них – капітан і кок – наразі прямують човном до берега. Доля ще чотирьох – невідома.

“Суховантаж HELT (прапор Panama, власник Естонія) тоне або вже затонув в точці з координатами 46°23’10” N 31°05’44” E (місце на карті). Рятувальні катери SAR 01 (UA) та SAR 02 (UA) вийшли в море для пошуку членів екіпажу”, – написав Андрій Клименко.

З його слів, судно, швидше за все, затонуло приблизно о 12:00 київським часом 3 березня – час, коли припинив працювати передавач AIS.

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