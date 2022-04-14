​​Українські пілоти Чиж і Пепеляшко звільнені з російського полону, – ГУР

Із російського полону звільнено двох українських пілотів – Івана Пепеляшка та Олексія Чижа.

Військові потрапили в полон 8 березня в районі села Нова Басань у Чернігівській області.

Про це вдень у четвер, 14 квітня, інформує пресслужба ГУР МОУ.

“Для наших пілотів кілька разів змінювали місце утримання, зрештою їх доправили в СІЗО російського міста Курськ, де вони перебували в камері ще з вісьмома українськими офіцерами”, – йдеться в повідомленні.

Іван Пепеляшко розповів, що попри серйозні поранення в СІЗО більшість українців не отримують елементарної медичної допомоги: “Хлопці тримаються, але у більшості рани почали гноїтися. Просили росіян дати хоча би бинти і зеленку, подбати про найтяжчих. Але марно”.

Рашисти постійно допитували українських військовослужбовці.

Олексій Чиж згадує, що кожен допит традиційно починався з путінської пропаганди. Наприклад, із вигадки про те, що Україну придумав Ленін.

“Примушували записувати пропагандистські відео. Якщо відмовлялись, погрожували, що перестануть перев’язувати рани товаришам. Казали, що будуть відрізати запалені частини, відрізатимуть по шматочку. Згадували про наші сім’ї та про небезпеку, яка їм загрожує”, – розповів Чиж.

Російські офіцери навіть під час допитів визнавали, що їхній “бліц-криг” в Україні провалився і поставлених цілей досягнути не вдалось.

“Вони справді зазомбовані! Питають, чи багато в Україні «нациків». Повторюють, що хочуть звільнити Україну від нацистів. Що ми скоро знову будемо жити в одній країні, а Галичину забере Польща. Просто йо*нуті якісь…”, – вражений Пепеляшко.

Одразу після повернення з полону пілотів зустрів начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов.

Зараз Іван Пепеляшко та Олексій Чиж перебувають у безпеці, в госпіталі отримують отримують всю необхідну медичну допомогу.

“Україна продовжує боротися за всіх своїх полонених. Ми зробимо все, щоб повернути додому кожного з них”, – наголосила пресслужба ГУР МОУ.

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