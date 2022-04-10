ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 46 – 10.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

00:40

Командування Повітряних сил відзвітувало про роботу ППО за попередню добу.

Зазначається, що 9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів:

3 літаки;

1 вертоліт;

5 безпілотних літальних апаратів;

4 крилаті ракети.

Напередодні

Американська гуманітарна організація Direct Relief повідомила, що передала Україні 220 тисяч ампул препарату атропін, який є антидотом при хімічній атаці зарином і може пом’якшити наслідки ураження цим нервово-паралітичним газом.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв про небезпеку підготовки росіянами хімічної атаки проти українців і повідомляв, що медики пройшли навчання, як діяти в такій ситуації.

Напередодні

24-та окрема механізована бригада імені Короля Данила показала, як працює самохідний артилерійський дивізіон САУ (самохідних артустановок) у Луганській області.

Відео журналістів Стаса Кухарчука і Сергія Дубініна:

Напередодні

У так званій “ДНР” визнали неправомірною діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Згідно з “розпорядженням” “Держкомітету оборони ДНР” перебування СММ ОБСЄ на території “республіки” визнано небажаним.

До 30 квітня співробітники СММ зобов’язані вивезти майно організації, виконати всі фінансові зобов’язання перед “резидентами” самопроголошеного утворення і залишити територію “ДНР”.

Читайте про ДЕНЬ 2 ОБОРОНИ, 25.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 3 ОБОРОНИ, 26.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 4 ОБОРОНИ, 27.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 5 ОБОРОНИ, 28.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 6 ОБОРОНИ, 01.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 7 ОБОРОНИ, 02.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 8 ОБОРОНИ, 03.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 9 ОБОРОНИ, 04.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 10 ОБОРОНИ, 05.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 11 ОБОРОНИ, 06.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 12 ОБОРОНИ, 07.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 13 ОБОРОНИ, 08.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 14 ОБОРОНИ, 09.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 15 ОБОРОНИ, 10.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 16 ОБОРОНИ, 11.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 17 ОБОРОНИ, 12.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 18 ОБОРОНИ, 13.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 19 ОБОРОНИ, 14.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 20 ОБОРОНИ, 15.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 21 ОБОРОНИ, 16.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 22 ОБОРОНИ, 17.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 23 ОБОРОНИ, 18.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 24 ОБОРОНИ, 19.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 25 ОБОРОНИ, 20.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 26 ОБОРОНИ, 21.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 27 ОБОРОНИ, 22.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 28 ОБОРОНИ, 23.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 29 ОБОРОНИ, 24.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 30 ОБОРОНИ, 25.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 31 ОБОРОНИ, 26.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 32 ОБОРОНИ, 27.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 33 ОБОРОНИ, 28.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 34 ОБОРОНИ, 29.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 35 ОБОРОНИ, 30.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 36 ОБОРОНИ, 31.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 37 ОБОРОНИ, 01.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 38 ОБОРОНИ, 02.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 39 ОБОРОНИ, 03.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 40 ОБОРОНИ, 04.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 41 ОБОРОНИ, 05.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 42 ОБОРОНИ, 06.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 43 ОБОРОНИ, 07.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 44 ОБОРОНИ, 08.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 45 ОБОРОНИ, 09.04.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповуються для продовження наступу на Сході України та Донбасі, зосереджені зокрема на отриманні повного контролю над Маріуполем.