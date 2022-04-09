Генштаб подав оновлену статистику російських втрат

Фото: Олена Максименко / "Новинарня"

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлену статистику втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на 9-ту годину ранку 9 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 квітня орієнтовно склали:

особового складу – близько 19 100 (+100),

танків – 705 (+5),

бойових броньованих машин – 1 895 (+4),

артилерійських систем – 335 (+2),

РСЗВ – 108,

засобів ППО – 55,

літаків – 151 (+1),

гелікоптерів – 136 (+1),

автомобільної техніки – 1 363 (+2),

кораблів /катерів – 7,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,

спеціальної техніки – 25,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(У дужках – зміни порівняно з ранком 8 квітня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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