Росіяни втратили в Україні до 20% свого угруповання та змінили командувача військ, – ЗМІ

Генерал армії Олександр Дворніков. Фото: МО РФ

У Пентагоні вважають, що від початку російського вторгнення ЗСУ розбили до 20% військ противника. За даними ЗМІ, після цього росіяни реорганізували управління та призначили нового командувача операцією.

8 квітня канал ABC News повідомив із посиланням на неназваного чиновника міністерства оборони США, що загальні втрати ЗС Росії – включно з особовим складом, бронетехнікою, ракетами тощо – становлять від 15 до 20% бойової потужності, які вони зібрали для вторгнення в Україну.

Відповідно до цієї інформації, росіяни зараз посилюють угруповання для наступу на Донбасі.

Нараді російські БТГр (батальйонно-тактичні групи), які зазнали втрат та виведені до РФ у райони Бєлгород і Валуйки, “вивчають варіант” об’єднання і відновлення для формування нових підрозділів.

Після відновлення БТГр “найбільш імовірним курсом для них буде негайне просування на південь на Донбас”, сказав чиновник Пентагону.

За оцінками американської розвідки, зараз понад 40 російських БТГр розташовані в донбаському регіоні або поблизу нього. У середу їх було “більше 30”, а це означає, що за останні дні прибуло ще до 10 тисяч військовослужбовців ЗС РФ.

За словами джерела, Росія також прагне додатково набрати понад 60 тисяч призовників і резервістів для участі у війні в Україні.

Новий Дворніков

BBC News з посиланням на західного чиновника передає, що “Росія зараз реорганізувала командування своїми силами в Україні, і тепер ними командує генерал, який має великий досвід роботи в Сирії”.

Це 60-річний генерал армії Олександр Дворніков, командувач військ Південного військового округу ЗС РФ із вересня 2016 року. Він командував угрупованням російської армії в Сирії у вересні 2015-го – липні 2016 року та був тоді нагороджений званням “Герой Російської Федерації”.

За даними ВВС, що після вторгнення в Україну між окупантами була “погана координація”, і а Дворніков із його сирійським досвідом має “покращити загальне командування та управління”.

За словами джерела, Росія все ще прагне домогтися якихось успіхів в Україні до 9 травня, проте чиновник вважає, що так політичні імперативи РФ мають пріоритет над військовими.

Наразі ВВС з посиланням на оновлені дані військової розвідки МО Великої Британії передає, що очікується зростання російської активності на півдні та сході України. Росіяни продовжують завдавати ударів по цивільному населенню, як-то по вокзалу в Краматорську 8 квітня.

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