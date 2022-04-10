Бізнес-партнера Єрмака призначили заступником міністра оборони

Денис Шарапов. Фото: gazeta.ua

Кабінет Міністрів призначив заступником міністра оборони Дениса Шарапова, який досі був першим заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а раніше – заступником гендиректора “Укрспецекспорту”. Його називають близьким до керівника ОП Андрія Єрмака.

Про таке рішення уряду від 9 квітня повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Іншим рішенням Шарапова Дениса Олександровича звільнено з посади першого заступника міністра з питань стратегпрому.

Як відомо, Денис Шарапов – син колишнього керівника “Укроборонсервісу” Олександра Шарапова, якому в минулому надавав юридичні послуги нинішній керівник офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак і Денис Шарапов були бізнес-партнерами в ТОВ “Медійна група європейського партнерства”, але у 2018 році обоє вийшли зі складу засновників цієї компанії. Про це в грудні, коли Дениса призначали в Мінстратегпром, писав LВ.ua.

Після того в жовтні 2019 року Шарапов отримав посаду заступника генерального директора “Укрспецекспорту”, а Єрмака було призначено в наглядову раду “Укроборонпрому”. За кілька місяців Єрмак очолив офіс президента України, а Шарапов продовжив працювати в “оборонці”.

Читайте також:

У Міноборони України не виключають жодного сценарію продовження війни