У Міноборони України не виключають жодного сценарію продовження війни

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр

Вище військове керівництво України розглядає всі можливі сценарії продовження війни, розв’язаної Російською Федерацією.

Про це вдень у вівторок, 5 квітня, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, відповідаючи на запитання про те, чи готові ЗСУ до того, що на визволені території можуть повернутися загарбники, передає “Укрінформ”.

“Війна триває, і на сьогодні ми розглядаємо всі можливі сценарії продовження цієї війни. Ми повинні всі розуміти, що ризик ракетних атак зберігається, ворог не полишає свої плани рухатися наступальним рухом, просуватися вглиб території”, – заявила Маляр.

Вона зазначила, що на певних напрямках – Київська, Чернігівська області – спостерігається відведення російських військ, однак треба розуміти, що їх відводять для того, щоби перегрупувати, посилити та знову кинути в бій.

“Ми готуємося до всіх сценаріїв, і ми продовжуємо воювати. У багатьох регіонах тривають запеклі бої. Ми обов’язково переможемо, але цей шлях довгий, і він потребує наших зусиль і терпіння”, – наголосила Маляр.

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