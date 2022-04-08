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Лікарні готові до порятунку людей після хімічних атак, – Данілов

08/04/2022 09:02

У лікарнях та в сил оборони є досить антидоту для лікування після хімічної атаки.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону, ввечері в п’ятницю, 8 квітня.

“Раніше йшлося про те, що росіяни могли готувати проти ЗСУ і деяких наших міст хімічну атаку. Була проведена відповідна робота, пройшло навчання медперсоналу. Сьогодні антидоти є в достатній кількості в лікарнях і у наших сил оборони”, – сказав він.

Раніше директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що ВООЗ розглядає всі сценарії і готує запасні варіанти для різних ситуацій, в яких може постраждати народ України, починаючи від продовження лікування масових жертв і закінчуючи хімічними атаками.

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