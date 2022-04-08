Росіяни атакою на вокзал у Краматорську вбили 39 людей, серед них є діти

Загиблі внаслідок ворожого ракетного удару по вокзалу Краматорська, 8 квітня 2022 року

Станом на 13:00 п’ятниці, 8 квітня, внаслідок російського ракетного обстрілу вокзалу Краматорська загинули 39 людей, 87 – поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

“Серед поранених – значна кількість важких.

Нагадаю, російські фашисти сьогодні вранці обстріляли “Точкою-У” залізничний вокзал у Краматорську, звідки організовано курсують евакуаційні поїзди, які вивозять жителів Донеччини у безпечніші області України.

Росіяни навмисне намагаються зірвати евакуацію мирного населення, щоби прикриватися цивільними. Для них життя людей – лише розмінна монета та інструмент для досягнення своєї цинічної мети. Не дочекаються!

Евакуація продовжиться. Усі, хто захоче покинути межі області, зможуть це зробити”, – йдеться в повідомленні.

У пресцентрі Служби безпеки України зазначили, що серед 39 загиблих є четверо дітей.

“39 загиблих, серед яких 4 дітей. СБУ уже відкрила кримінальне провадження за даним фактом. Наразі дії рашистів кваліфіковано за 438 статтею Кримінального Кодексу – порушення законів та звичаїв війни”, – повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 44 – 08.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ