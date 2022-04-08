Росіяни атакою на вокзал у Краматорську вбили 39 людей, серед них є діти

Станом на 13:00 п’ятниці, 8 квітня, внаслідок російського ракетного обстрілу вокзалу Краматорська загинули 39 людей, 87 – поранені.
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
“Серед поранених – значна кількість важких.
Нагадаю, російські фашисти сьогодні вранці обстріляли “Точкою-У” залізничний вокзал у Краматорську, звідки організовано курсують евакуаційні поїзди, які вивозять жителів Донеччини у безпечніші області України.
Росіяни навмисне намагаються зірвати евакуацію мирного населення, щоби прикриватися цивільними. Для них життя людей – лише розмінна монета та інструмент для досягнення своєї цинічної мети. Не дочекаються!
Евакуація продовжиться. Усі, хто захоче покинути межі області, зможуть це зробити”, – йдеться в повідомленні.
У пресцентрі Служби безпеки України зазначили, що серед 39 загиблих є четверо дітей.
“39 загиблих, серед яких 4 дітей. СБУ уже відкрила кримінальне провадження за даним фактом. Наразі дії рашистів кваліфіковано за 438 статтею Кримінального Кодексу – порушення законів та звичаїв війни”, – повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
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