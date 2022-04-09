ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 45 – 09.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Ранок

ДСНС: Знайомтесь – це німецька вівчарка Харті, яка опанувала спеціальну підготовку і успішно пройшла своє “бойове хрещення”. Зараз вона на Сумщині надійно допомагає нашим піротехнікам знаходити вибухонебезпечні предмети, які ворог підступно залишив після себе у транспортних засобах, будівлях та інших об’єктах.

Після 10-ї

“Вибухи, які чують кияни, – це йде знешкодження групами піротехніків боєприпасів, які не розірвалися. Ви будете чути їх ще довго, тому що вибухонебезпечних предметів залишалося багато”,

– голова Київської ОВА Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону.

Ранок

Офіс генпрокурора: більше 500 дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації. 176 дітей загинуло та більше 324 отримали поранення.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

8 квітня внаслідок обстрілу окупаційними військами “Точкою-У” залізничного вокзалу в м. Краматорськ загинуло 5 дітей та 16 отримали поранення.

Під Гостомелем в Київській області виявлено розстріляний автомобіль в якому загинула родина з дитиною, якій було трохи більше року.

В Ізюмському районі Харківської області виявлено закатовані та спалені тіла трьох осіб, зокрема дитину.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю.

Ранок

Мер Чорноморська Одеської області Василь Гуляєв повідомив, що в місті прогримів вибух, у будинках повилітали вікна, але жертв немає, ситуація контрольована.

Після дев’ятої

Посилена евакуація: з Луганщини та Донеччини 9 квітня вирушать одразу 11 евакуаційних поїздів

Вокзал Краматорська призупинив роботу через ушкодження, але евакуація продовжиться зі Слов’янська та Покровська на Донеччині, а також зі станції Новозолотарівка на Луганщині.

Як повідомляє Укрзалізниця, зважаючи на зростаючу кількість атак по цивільних об’єктах, будуть додатково посилені заходи з недопущення скупчень навколо вокзалів, розділення потоків пасажирів тощо.

Укрзалізниця призначила на 9 квітня такі евакуаційні поїзди зі сходу України:

Зі станції Новозолотарівка (Луганська область)

Новозолотарівка – Лозова 14:00

Зі станції Покровськ (Донецька область)

Покровськ- Тернопіль 10:00

Покровськ – Львів 12:00

Покровськ – Чернівці 13:00

Покровськ – Чоп 16:00

Покровськ – П’ятихатки – Львів 12:30

Покровськ – П’ятихатки – Львів 14:30

Зі станції Слов’янськ (Донецька область)

Слов’янськ – Ужгород 12:30

Слов’янськ – Чернівці 14:00

Слов’янськ – Тернопіль 15:00

Слов’янськ – Львів 16:30

Дев’ята година

За словами мера, зараз у місті все спокійно, він чекає на повну інформацію про вибух від військових.

На 9 квітня погоджено роботу 10 гуманітарних коридорів у трьох областях, про що розповіла віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Донецька область

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті)

Запорізька область

Бердянськ – Запоріжжя

Токмак – Запоріжжя

Енергодар – Запоріжжя

Мелітополь – Запоріжжя

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.

Луганська область

Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів: проспект Хіміків, 28),

(місце зборів: проспект Хіміків, 28), Лисичанськ – Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324),

(місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324), Попасна – Бахмут (місце зборів: вул. Первомайська, 42),

(місце зборів: вул. Первомайська, 42), смт Гірське – Бахмут (місце зборів: вул. Гагаріна, 13),

(місце зборів: вул. Гагаріна, 13), Рубіжне – Бахмут

Дев’ята година

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлену статистику втрат російських військ з початку повномасштабної агресії

– станом на 9-ту годину ранку 9 квітня:

особового складу – близько 19 100 (+100),

танків – 705 (+5),

бойових броньованих машин – 1 895 (+4),

артилерійських систем – 335 (+2),

РСЗВ – 108,

засобів ППО – 55,

літаків – 151 (+1),

гелікоптерів – 136 (+1),

автомобільної техніки – 1 363 (+2),

кораблів /катерів – 7,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,

спеціальної техніки – 25,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(У дужках – зміни порівняно з ранком 8 квітня).

Після восьмої

Російська армія завдала ракетного удару по місту Миргород на Полтавщині, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

“Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу”, – ідеться в дописі голови ОВА в телеграмі.

Вночі

Пентагон підтвердив, що ракетний удар з “Точки У” по залізничному вокзалу в Краматорську на Донеччині був здійснений російськими військами. Про це заявив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів, цитує “Радіо Свобода”.

“Очевидно, ми не купилися на заперечення росіян про те, що не вони не несуть відповідальності. Спочатку вони заявили про успішний удар, але потім заперечили це, як тільки надійшло повідомлення про наслідки”.

У Пентагоні також повідомили, що російські військові збираються задіяти 18-ту мотострілецьку дивізію збройних сил РФ, яка сформована у 2021 році, для наступу на Краматорськ.

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Вночі

Кайманові Острови заморозили 7,3 мільярда доларів США російських активів, пише місцеве видання Cayman Compass із посиланням на агентство фінансового інформування.

“Кайманові Острови застосовують санкції Великої Британії та вносять більше 800 рішень про заморожування активів проти російських фізичних та юридичних осіб”.

Напередодні

У Пентагоні вважають, що від початку російського вторгнення ЗСУ розбили до 20% військ противника.

8 квітня канал ABC News повідомив із посиланням на неназваного чиновника міністерства оборони США, що загальні втрати ЗС Росії – включно з особовим складом, бронетехнікою, ракетами тощо – становлять від 15 до 20% бойової потужності, які вони зібрали для вторгнення в Україну.

Відповідно до цієї інформації, росіяни зараз посилюють угруповання для наступу на Донбасі.

Нараді російські БТГр (батальйонно-тактичні групи), які зазнали втрат та виведені до РФ у райони Бєлгород і Валуйки, “вивчають варіант” об’єднання і відновлення для формування нових підрозділів.

Після відновлення БТГр “найбільш імовірним курсом для них буде негайне просування на південь на Донбас”, сказав чиновник Пентагону.

За оцінками американської розвідки, зараз понад 40 російських БТГр розташовані в донбаському регіоні або поблизу нього. У середу їх було “більше 30”, а це означає, що за останні дні прибуло ще до 10 тисяч військовослужбовців ЗС РФ.

За словами джерела, Росія також прагне додатково набрати понад 60 тисяч призовників і резервістів для участі у війні в Україні.

Напередодні

BBC News з посиланням на західного чиновника передає, що Росія зараз реорганізувала командування своїми силами в Україні, і тепер ними командує генерал, який має великий досвід роботи в Сирії.

Це 60-річний генерал армії Олександр Дворніков, командувач військ Південного військового округу ЗС РФ із вересня 2016 року. Він командував угрупованням російської армії в Сирії у вересні 2015-го – липні 2016 року та був тоді нагороджений званням “Герой Російської Федерації”.

За даними ВВС, що після вторгнення в Україну між окупантами була “погана координація”, і а Дворніков із його сирійським досвідом має “покращити загальне командування та управління”.

За словами джерела, Росія все ще прагне домогтися якихось успіхів в Україні до 9 травня, проте чиновник вважає, що так політичні імперативи РФ мають пріоритет над військовими.

Після сьомої

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай:

“Росіяни штурмують Рубіжне й Попасну та одночасно наносять артилерійські удари по житлових кварталах інших міст.

В черговий раз вони обстріляли старі райони Сєвєродонецька – полум’ям зайнявся багатоквартирний будинок. Кількість жертв уточнюється”.

Сьома година

Повітряні сили ЗС України за попередню добу (8 квітня) уразили чотири повітряні цілі ворога: два вертольоти, один БПЛА та одну крилату ракету. Інформація наразі уточнюється, сказано у зведенні Генштабу ЗСУ.

У Командуванні ПС попереднього інформували про те, що “8 квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один вертоліт. Крім того, є інформація з операції Об’єднаних сил про збиття ще одного вертольота рашистів”.

Крім того, у КПС оприлюднили “гарні новини про результати бойової роботи” за 7 квітня – тоді було збито новітній ударний БпЛА окупантів “Оріон”.

Сьома година

Окупанти продовжують підготовку до нового наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на шосту годину 9 квітня.

На Слобожанському напрямку противник продовжує інтенсивні обстріли та часткове блокування міста Харкова. Посилює ведення радіоелектронної розвідки.

На території Бєлгородської області РФ окупанти розгорнули польові табори для підрозділів, які переміщені з інших операційних районів.

На Ізюмському напрямку противник вів наступ у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулигівка (у Харківській області південніше міста Ізюм), успіху не мав.

На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Нижнє, Попасна і Новобахмутівка та встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено дев’ять танків, сім одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки противника.

На Південнобузькому напрямку противник посилив ведення розвідки. Проводив артилерійські обстріли населених пунктів Мар’янське, Нововоронцовка, Новогригорівка і Шевченкове. Продовжує завдавати ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з території Кримського півострова.

На Поліському напрямку ворог активних дій не проводив. Окремі підрозділи армії РФ, що були виведені з території України, продовжують перебувати на території Республіки Білорусь. За наявною інформацією, з метою перегрупування військ ворог здійснює переміщення підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ у Бєлгородську та Воронезьку області.

На Сіверському напрямку ворог завершує проведення перегрупування сил та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у Брянській та Курській областях РФ, а також переміщення окремих підрозділів зі складу 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії на територію Донецької й Луганської областей.

Напередодні

Велика Британія відправить в Україну військову техніку на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, у тому числі більше переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Про це заявив прем’єр-міністр Борис Джонсон на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Лондоні.

Пакет оборонної допомоги також включатиме додатково 800 протитанкових ракет та високоточних боєприпасів, каски, прилади нічного бачення та бронежилети.

Однак Джонсон сказав, що Захід не зможе задовольнити всі заявки на озброєння, подані Україною, бо “недоцільно” було б постачати частину цього обладнання Києву.

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Читайте про ДЕНЬ 34 ОБОРОНИ, 29.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 35 ОБОРОНИ, 30.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 36 ОБОРОНИ, 31.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 37 ОБОРОНИ, 01.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 38 ОБОРОНИ, 02.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 39 ОБОРОНИ, 03.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 40 ОБОРОНИ, 04.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 41 ОБОРОНИ, 05.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 42 ОБОРОНИ, 06.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 43 ОБОРОНИ, 07.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 44 ОБОРОНИ, 08.04.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповуються для продовження наступу на Сході України та Донбасі, зосереджені зокрема на отриманні повного контролю над Маріуполем.