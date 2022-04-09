Прокуратура оголосила підозру в держзраді колабораційному голові Маріуполя Іващенку з “ОПЗЖ”

Українська прокуратура оголосила підозру в держзраді псевдоголові Маріуполя Костянтину Іващенку, який очолив колабораційну адміністрацію міста під зверхництвом російських окупантів.
Про це вранці в суботу, 9 квітня, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
“Керівником Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру депутату Маріупольської міської ради Донецької області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)”, – сказано в повідомленні ОГП.
За даними слідства, депутат міської ради від політичної партії “Опозиційна платформа – За життя”, перебуваючи в місті Маріуполь, яке на теперішній час частково перебуває під контролем збройних сил РФ, добровільно надав згоду на співпрацю з окупантами.
“Згідно з псевдоуказом голови фейкової республіки «ДНР», з 6 квітня 2022 року підозрюваний називає себе «головою адміністрації міста Маріуполь». Псевдоглава частково окупованого міста допомогає Російській Федерації та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану”, – зазначили в прокуратурі.
Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Як відомо, Костянтин Іващенко – колишній гендиректор заводу “Азовмаш”, депутат Маріупольської міськради від “ОПЗЖ”.
Його “призначив” так званим “головою адміністрації Маріуполя” ватажок “ДНР” Денис Пушилін 6 квітня.
Міську раду Маріуполя й надалі очолює законно обраний мер Вадим Бойченко, який виїхав із міста, де точаться вуличні бої.
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